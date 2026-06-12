Ya están disponibles las equipaciones de la selección holandesa para el Mundial 2026, que homenajean el impacto del fútbol holandés.

El naranja de los Países Bajos ya es un clásico de los Mundiales y Nike lo celebra con nuevas equipaciones de local y visitante. Inspiradas en la experimentación y la innovación, reflejan la idea de que el fútbol, desde el “fútbol total” hasta las tácticas modernas, ha evolucionado más por las ideas holandesas que por la fuerza.

Su lenguaje de diseño, basado en claridad, equilibrio y progreso, refleja los valores de curiosidad, creatividad y visión de futuro de la federación.

Descubre los detalles de diseño, las fechas de lanzamiento y los precios de estas nuevas equipaciones.

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