Equipaciones de la Copa del Mundo de Catar 2026: local, visitante, fechas de lanzamiento y precios

Aunque Catar no sea el anfitrión esta vez, los preparativos para el Mundial de la FIFA 2026 avanzan y ya hay nueva colección de equipaciones. adidas presenta su colección local más grande hasta la fecha, con el debut discreto de la equipación de Catar junto a las potencias del fútbol.

Tras ser anfitrión en 2022, Catar buscará destacar de nuevo en Norteamérica. Desde los tonos nacionales de la equipación local hasta el diseño moderno filtrado de la visitante, aquí tienes todo lo que necesitas saber sobre ambas equipaciones, incluidas sus fechas de lanzamiento y precios previstos.

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