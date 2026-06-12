Equipaciones de Japón para el Mundial de la FIFA 2026: local, visitante, fechas de lanzamiento y precios

La nueva camiseta de local de Japón combina el azul tradicional con un diseño abstracto de líneas en azul grisáceo que evoca el horizonte marino del país. En la parte trasera del cuello lleva la bandera nacional. Incorpora la tecnología Climacool+ para mantener a los jugadores frescos y cómodos.

Ya está a la venta: la réplica cuesta 13 200 yenes o 85 libras, y la auténtica, 19 800 yenes o 120 libras.