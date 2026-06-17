Equipaciones de Inglaterra para el Mundial de la FIFA 2026: local, visitante, fechas de lanzamiento y precios

Ya está a la venta la equipación local de Inglaterra. Se podrá comprar online y en tiendas a partir del lunes 23 de marzo. Los Tres Leones vuelven al blanco con un cuello distintivo y un sutil estampado.

Confeccionada con tecnología Aero-FIT, mantiene frescos a los jugadores bajo el calor de Norteamérica. Incluye detalles en “obsidiana” y “rojo velocidad” en cuello, mangas y costuras laterales.

Según Nike, su tecnología Aero-FIT es el sistema de enfriamiento más avanzado de la marca: combina malla abierta y cerrada para dejar pasar el aire y alejar el tejido de la piel, ofreciendo más del doble de ventilación que los tejidos tradicionales.

El escudo de los Tres Leones se coloca a un lado con una estrella sobre él, con la esperanza de que pueda sumarse una segunda tras la Copa.

Aunque aún no están a la venta, la equipación local de 2024 tenía un precio de venta al público original de 84,99 £ en los principales mercados, con tallas para jóvenes y niños disponibles a precios más bajos a través de los puntos de venta oficiales, y la opción de añadir letras personalizadas al finalizar la compra.