Equipaciones de Inglaterra para el Mundial de la FIFA 2026: local, visitante, fechas de lanzamiento y precios

Este verano, Inglaterra buscará la gloria en el Mundial tras 60 años de decepciones en Norteamérica, y los aficionados de los Tres Leones ya pueden disfrutar con el lanzamiento de las equipaciones para este torneo estrella. Inglaterra se enfrentará a Croacia, Ghana y Panamá en la fase de grupos y lucirá el último diseño de Nike en su intento por añadir una segunda estrella a sus camisetas.
Al presentar la equipación, Nike declaró: «Este lanzamiento resume el poder de los Tres Leones y su simbolismo perdurable de esperanza para la nación». Ante la alta demanda tras la clasificación, aquí tienes un resumen de las equipaciones local y visitante de Inglaterra, sus fechas de lanzamiento y sus precios.