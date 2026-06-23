Equipaciones de Ghana para el Mundial de la FIFA 2026: local, visitante, fechas de lanzamiento y precios

Para el Mundial 2026, PUMA se inspiró en el folclore ghanés y en la vibrante vida de Accra para diseñar las equipaciones de las «Estrellas Negras». La colección se creó bajo la filosofía de no pedir disculpas y de destacar.

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