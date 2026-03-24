Equipaciones de Francia para la Copa Mundial de la FIFA 2026: local, visitante, fechas de lanzamiento y precios

Ahora que el torneo se traslada a Norteamérica, Nike y la Federación Francesa de Fútbol han recurrido a la historia para presentar una colección inspirada en uno de los símbolos más emblemáticos que unen a ambas naciones: la Estatua de la Libertad. El resultado es una audaz combinación de tradición e innovación, en la que la identidad tradicional de Les Bleus se reinterpreta desde una perspectiva fresca y moderna.

Desde una refinada camiseta local azul marino con detalles de primera calidad hasta un atrevido look visitante en verde menta, diferente a todo lo que Francia haya lucido antes, estas equipaciones ya están dando mucho que hablar antes del torneo.

Aquí tienes todo lo que necesitas saber sobre las equipaciones de Francia para el Mundial de 2026, incluidos los detalles de diseño, las fechas de lanzamiento y los precios.

Más noticias sobre la Copa del Mundo de la FIFA 2026:

Equipaciones del Mundial 2026: se revelan las camisetas de Argentina, Alemania, México, España y todas las grandes selecciones

adidas desvela las equipaciones locales para la Copa del Mundo de la FIFA 2026 de 22 de sus federaciones

Balón oficial de la Copa del Mundo de la FIFA 2026: precio, mejores ofertas y dónde comprar el adidas Trionda

Tienda: Equipaciones de Francia para la Copa del Mundo de la FIFA 2026