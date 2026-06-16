Equipaciones de Francia para el Mundial de la FIFA 2026: local, visitante, fechas de lanzamiento y precios

Para el Mundial 2026 en Norteamérica, Nike y la Federación Francesa de Fútbol presentan una colección inspirada en la Estatua de la Libertad. Es una mezcla audaz de tradición e innovación que reinterpreta la identidad de «Les Bleus» con un toque moderno.
La camiseta local es azul marino con detalles premium, mientras que la visitante apuesta por un verde menta nunca visto antes.
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