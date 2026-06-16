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France 2026 World Cup KitsNike
Angelica Daujotas

Traducido por

Equipaciones de Francia para el Mundial de la FIFA 2026: local, visitante, fechas de lanzamiento y precios

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Francia ha presentado sus equipaciones para el Mundial de 2026, y desde luego no son nada comunes.

Para el Mundial 2026 en Norteamérica, Nike y la Federación Francesa de Fútbol presentan una colección inspirada en la Estatua de la Libertad. Es una mezcla audaz de tradición e innovación que reinterpreta la identidad de «Les Bleus» con un toque moderno.

Consigue las equipaciones de Francia en Nike.

La camiseta local es azul marino con detalles premium, mientras que la visitante apuesta por un verde menta nunca visto antes.

Conócelas: diseño, lanzamiento y precios.

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Tienda: Equipaciones de Francia para la Copa del Mundo de la FIFA 2026

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    Equipación local de Francia

    Francia se mantiene fiel a sus raíces para 2026, pero con un toque de lujo.

    La camiseta local luce un azul “Game Royal” intenso con detalles metálicos cobrizos en el escudo y el logo de Nike, un guiño al material original de la Estatua de la Libertad.

    El diseño da un salto: un estampado tonal recubre la tela con motivos de la FFF y aporta textura vanguardista. El cuello polo, blanco delante y azul marino detrás, incluye un discreto detalle tricolor.

    Es una evolución elegante del clásico francés: familiar de lejos, repleta de detalles de cerca.

    Consíguela en Nike.

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    Equipación de visitante de Francia

    Mientras la equipación local opta por la discreción, la de visitante se lanza a lo contrario.

    Francia ha apostado por un diseño atrevido con un fondo verde menta —una novedad en la historia del país— combinado con logotipos y detalles en color cobre. La paleta recuerda la pátina de la Estatua de la Libertad, símbolo del vínculo francoestadounidense.

    Denominada internamente «Liberté», la equipación celebra el vínculo cultural entre Francia y Estados Unidos, ya que la estatua fue un regalo francés en 1886.

    Remata con puños tricolores y un escudo cobrizo que equilibra un diseño ya de por sí llamativo en el ciclo del Mundial 2026.

    Te guste o no, es una declaración de intenciones.

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