Equipaciones de Estados Unidos para la Copa Mundial de la FIFA 2026: local, visitante, fechas de lanzamiento y precios

La espera ha terminado. Con el Mundial de 2026 a punto de celebrarse en casa, la atención no solo se centra en el rendimiento, sino también en lo que lucirá la selección masculina de fútbol de EE. UU. cuando el mundo entero tenga los ojos puestos en ella.

Nike y U.S. Soccer han cumplido con las expectativas al presentar la colección «Stars & Stripes», que combina la tradición con un toque moderno. Las icónicas rayas «Waldo» regresan en la camiseta local, mientras que la elegante equipación visitante, totalmente negra, ya está causando furor en Internet.

No se trata solo de una conversación sobre equipaciones, sino del look que definirá un Mundial en suelo estadounidense. Con la cuenta atrás para el 11 de junio en marcha, aquí tienes todo lo que necesitas saber sobre las equipaciones de la selección masculina de fútbol de EE. UU. para el Mundial de 2026, desde los detalles de diseño hasta la información sobre el lanzamiento y los precios.

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