Equipaciones de Escocia para la Copa Mundial de la FIFA 2026: local, visitante, fechas de lanzamiento y precios

La preparación de Escocia para la Copa Mundial de la FIFA 2026 va más allá del campo: la «Tartan Army» estrena equipaciones mientras el país regresa a la escena mundial tras 28 años. adidas ya presentó la nueva camiseta local, y los aficionados están entusiasmados tras la clasificación para la cita en Estados Unidos, Canadá y México.
Desde la cruz de San Andrés en la local hasta los rumores sobre la visitante, las equipaciones mezclan tradición y modernidad. Tras la clasificación, la demanda ha explotado, así que aquí tienes un resumen de ambas camisetas, sus fechas de lanzamiento y precios.
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