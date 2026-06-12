Equipaciones de Escocia para la Copa Mundial de la FIFA 2026: local, visitante, fechas de lanzamiento y precios

Ya se presentó oficialmente la equipación local de Escocia para el Mundial 2026. adidas y la Federación Escocesa de Fútbol revelaron el diseño en azul marino oscuro el 5 de noviembre de 2025; las camisetas llegarán a tiendas físicas y online el 6 de noviembre de 2025.

La camiseta, de tono azul oscuro, lleva la cruz de San Andrés en relieve y un escudo central que recuerda a modelos clásicos. Las tres rayas de adidas, más anchas, le aportan un aire fresco pero fiel a la tradición.

La demanda de búsqueda de la equipación de Escocia ya se ha disparado tras la clasificación del equipo, y los minoristas informan de picos masivos de interés y consultas sobre camisetas de local y réplicas.

Su precio ronda las 75 £ en los principales mercados, con tallas infantiles más económicas y opción de personalización al comprar.