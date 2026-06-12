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Angelica Daujotas

Traducido por

Equipaciones de Escocia para la Copa Mundial de la FIFA 2026: local, visitante, fechas de lanzamiento y precios

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adidas presenta nuevos looks para la selección de Escocia de cara a su tan esperado regreso al Mundial.

La preparación de Escocia para la Copa Mundial de la FIFA 2026 va más allá del campo: la «Tartan Army» estrena equipaciones mientras el país regresa a la escena mundial tras 28 años. adidas ya presentó la nueva camiseta local, y los aficionados están entusiasmados tras la clasificación para la cita en Estados Unidos, Canadá y México.

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Desde la cruz de San Andrés en la local hasta los rumores sobre la visitante, las equipaciones mezclan tradición y modernidad. Tras la clasificación, la demanda ha explotado, así que aquí tienes un resumen de ambas camisetas, sus fechas de lanzamiento y precios.

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Tienda: Equipaciones de Escocia para la Copa del Mundo de la FIFA 2026

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    Equipación local de Escocia

    Ya se presentó oficialmente la equipación local de Escocia para el Mundial 2026. adidas y la Federación Escocesa de Fútbol revelaron el diseño en azul marino oscuro el 5 de noviembre de 2025; las camisetas llegarán a tiendas físicas y online el 6 de noviembre de 2025.

    La camiseta, de tono azul oscuro, lleva la cruz de San Andrés en relieve y un escudo central que recuerda a modelos clásicos. Las tres rayas de adidas, más anchas, le aportan un aire fresco pero fiel a la tradición.

    La demanda de búsqueda de la equipación de Escocia ya se ha disparado tras la clasificación del equipo, y los minoristas informan de picos masivos de interés y consultas sobre camisetas de local y réplicas.

    Su precio ronda las 75 £ en los principales mercados, con tallas infantiles más económicas y opción de personalización al comprar.

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  • Equipación visitante de Escocia

    Aunque la equipación local ya está a la venta y se agota rápido, la equipación visitante de Escocia para el Mundial 2026 aún no se ha presentado, pero las filtraciones muestran cómo será. Se espera que salga en marzo de 2026, según el calendario habitual de adidas.

    Las primeras imágenes filtradas muestran un tono base “Trace Scarlet” (coral claro) con detalles en azul marino y finas rayas del mismo color, un cambio refrescante respecto a las paletas habituales de las equipaciones de visitante. Su aire retro, que recuerda a la equipación Umbro de 1999 pero con el toque de adidas, ya ha generado debate entre los seguidores.

    Su precio debería equipararse al de la local, con variaciones por región y minorista. Mantente atento: en primavera llegarán el lanzamiento oficial y las reservas.

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