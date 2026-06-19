Equipaciones de Escocia para el Mundial de la FIFA 2026: local, visitante, fechas de lanzamiento y precios

Ya se presentó oficialmente la equipación local de Escocia para el Mundial 2026. adidas y la Federación Escocesa de Fútbol revelaron el diseño en azul marino oscuro el 5 de noviembre de 2025, y las camisetas llegarán a tiendas físicas y online el 6 de noviembre de 2025.

La camiseta, de fondo azul oscuro, lleva la cruz de San Andrés en relieve y un escudo central de aire retro. Las tres rayas de los hombros se han ensanchado para renovar el diseño sin perder la tradición.

La demanda de búsqueda de la equipación de Escocia ya se ha disparado tras la clasificación del equipo, y los minoristas informan de picos masivos de interés y consultas sobre las camisetas de local y las réplicas.

El precio de las réplicas ronda las 75 libras en los principales mercados, con descuentos para tallas infantiles y opción de personalización al finalizar la compra.