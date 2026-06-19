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Angelica Daujotas

Traducido por

Equipaciones de Escocia para el Mundial de la FIFA 2026: local, visitante, fechas de lanzamiento y precios

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adidas presenta nuevos looks para la selección de Escocia de cara a su tan esperado regreso al Mundial.

La preparación de Escocia para el Mundial de la FIFA 2026 va más allá del campo: la «Tartan Army» estrena equipaciones mientras el país regresa al escenario mundial tras 28 años. adidas ya presentó la nueva camiseta local, y los aficionados están entusiasmados con la clasificación para la cita en EE. UU., Canadá y México.

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Desde el azul marino con la cruz de San Andrés hasta el diseño llamativo de la segunda equipación, las nuevas prendas mezclan tradición y modernidad. Ante la alta demanda tras la clasificación, aquí tienes un resumen de ambas equipaciones, sus fechas de lanzamiento y precios.

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Tienda: equipaciones de Escocia para la Copa del Mundo de la FIFA 2026

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    Equipación local de Escocia

    Ya se presentó oficialmente la equipación local de Escocia para el Mundial 2026. adidas y la Federación Escocesa de Fútbol revelaron el diseño en azul marino oscuro el 5 de noviembre de 2025, y las camisetas llegarán a tiendas físicas y online el 6 de noviembre de 2025.

    La camiseta, de fondo azul oscuro, lleva la cruz de San Andrés en relieve y un escudo central de aire retro. Las tres rayas de los hombros se han ensanchado para renovar el diseño sin perder la tradición.

    La demanda de búsqueda de la equipación de Escocia ya se ha disparado tras la clasificación del equipo, y los minoristas informan de picos masivos de interés y consultas sobre las camisetas de local y las réplicas.

    El precio de las réplicas ronda las 75 libras en los principales mercados, con descuentos para tallas infantiles y opción de personalización al finalizar la compra.

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  • Equipación de visitante de Escocia

    Aunque la equipación local ya está a la venta y se agota rápido, la equipación visitante de Escocia para el Mundial 2026 aún no es oficial, pero las filtraciones muestran cómo será. Se espera que salga en marzo de 2026, según el calendario habitual de adidas.

    Las primeras imágenes filtradas muestran un tono base “Trace Scarlet” (coral claro) con detalles en azul marino y finas rayas del mismo color, un cambio refrescante respecto a la paleta habitual de las equipaciones de visitante. Su estilo retro, que recuerda a la camiseta de Umbro de 1999 pero con el toque de adidas, ya ha generado debate entre los aficionados.

    Su precio debería equipararse al de la local, con variaciones por región y distribuidor. Mantente atento en primavera para reservarla.

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