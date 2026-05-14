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Egypt 2026 kitsPUMA
Renuka Odedra

Traducido por

Equipaciones de Egipto para la Copa Mundial de la FIFA 2026: local, visitante, fechas de lanzamiento y precios

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Presentadas las equipaciones de Egipto 2026: tonos intensos y diseños que evocan las arenas del desierto.

Para el Mundial 2026, PUMA ha diseñado las equipaciones de Egipto bajo el lema «Poder ancestral, ambición moderna». La colección une la herencia faraónica con el objetivo del equipo de recuperar su estatus como potencia mundial.

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Tienda: Equipaciones de Egipto para la Copa Mundial de la FIFA 2026

  • Egypt WC 26 home kit PUMA

    Equipación local de Egipto

    La equipación local de Egipto es muy simbólica. El rojo intenso se funde en el pecho con tonos más oscuros, sobre los que destacan motivos geométricos angulares que evocan los jeroglíficos antiguos y la energía del Cairo moderno. Los detalles en negro y dorado refuerzan prestigio y ambición. De aire monumental, refleja la rica historia futbolística y cultural del país.





  • Egypt WC 26 away kit PUMA

    Equipación visitante de Egipto

    La equipación visitante es suave y contemplativa. Sobre una base blanca se superponen motivos abstractos, arenas, luces y paisajes en movimiento. El ribete verde oscuro del cuello aporta solidez, y el conjunto resulta limpio, sobrio y seguro. 