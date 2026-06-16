Equipaciones de Egipto para el Mundial de la FIFA 2026: local, visitante, fechas de lanzamiento y precios

La equipación local de Egipto es muy simbólica. El rojo intenso se funde con tonos más oscuros en el pecho, cruzado por ángulos geométricos que evocan jeroglíficos y la energía de El Cairo moderno. Detalles en negro y dorado aportan prestigio y ambición. Un diseño monumental, a la altura de una nación con una historia futbolística tan rica como su legado cultural.















