Equipaciones de Curaçao para la Copa Mundial de la FIFA 2026: local, visitante, fechas de lanzamiento y precios

Las equipaciones de Curazao para el Mundial 2026, bajo el tema «Identidad isleña», muestran la geografía y cultura de la isla. Es la primera vez que el país participa, así que celebran su singularidad.
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