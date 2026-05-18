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Renuka Odedra

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Equipaciones de Curaçao para la Copa Mundial de la FIFA 2026: local, visitante, fechas de lanzamiento y precios

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Presentadas las equipaciones de Curaçao para 2026: camisetas que celebran el debut de la isla en el Mundial.

Las equipaciones de Curazao para el Mundial 2026, bajo el tema «Identidad isleña», muestran la geografía y cultura de la isla. Es la primera vez que el país participa, así que celebran su singularidad.

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Tienda: Equipaciones de Curaçao para la Copa Mundial de la FIFA 2026

  • Equipación local de Curazao

    La equipación local de Curazao para el Mundial 2026, última filtración de adidas, rinde homenaje al mar con un estampado de olas azules en las mangas.



  • Curucao Away kit WC 26adidas

    Equipación visitante de Curaçao

    La equipación visitante de Curazao homenajea a Willemstad, capital del país, y a los coloridos edificios de Punda y Otrobanda, barrios declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Sus fachadas vibrantes inspiran el fondo amarillo pastel y las rayas en rosa, turquesa y naranja. Detalles azules recorren mangas, puños y los logotipos de adidas y el escudo nacional.