Las equipaciones de Costa de Marfil para 2026 se inspiran en la «Alegría colectiva» y la «Textura cultural». Dejan de lado los colores lisos para celebrar la vitalidad marfileña y su rica historia textil.
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