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Ivory Coast 2026 kitsPUMA
Renuka Odedra

Traducido por

Equipaciones de Costa de Marfil para el Mundial de la FIFA 2026: local, visitante, fechas de lanzamiento y precios

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Presentadas las equipaciones de Costa de Marfil 2026: de la alegría marfileña a sutiles patrones tonales.

Las equipaciones de Costa de Marfil para 2026 se inspiran en la «Alegría colectiva» y la «Textura cultural». Dejan de lado los colores lisos para celebrar la vitalidad marfileña y su rica historia textil.

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Tienda: Equipaciones de Costa de Marfil para la Copa Mundial de la FIFA 2026

  • Ivory Coast WC 26 home kitPUMA

    Equipación local de Costa de Marfil

    La equipación local de Costa de Marfil es una fiesta. El cuerpo naranja vivo, de aire animal, cobra vida con un estampado integral inspirado en tejidos y símbolos marfileños que transmite movimiento, alegría y calidez. Los detalles en verde aportan equilibrio, y el diseño irradia orgullo y alegría colectiva. Es fútbol con alma.

  • Ivory Coast WC 26 away kitPUMA

    Equipación visitante de Costa de Marfil

    La equipación visitante tiene un fondo blanco impecable con motivos tonales que evocan la luz del sol filtrándose a través del follaje y las texturas del paisaje de Costa de Marfil. Los tonos naranja y verde enmarcan el diseño con el color nacional, resaltando la discreta artesanía.