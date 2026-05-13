Equipaciones de Corea del Sur para la Copa Mundial de la FIFA 2026: local, visitante, fechas de lanzamiento y precios

La equipación local gira en torno a una atrevida reinterpretación del tigre blanco, símbolo nacional de fuerza y protección. El tejido presenta un estampado de camuflaje con motivos de tigre que resulta tradicional y moderno a la vez. La tipografía personalizada fusiona caligrafía coreana con elementos occidentales, uniendo pasado y presente. El conjunto transmite la identidad coreana con agresividad controlada y confianza, reflejo de un equipo dispuesto a sorprender.