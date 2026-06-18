Equipaciones de Canadá para el Mundial de la FIFA 2026: local, visitante, fechas de lanzamiento y precios

Canadá ha presentado sus esperadas equipaciones para el Mundial de la FIFA 2026, diseñadas exclusivamente por Nike para el país anfitrión.

Tras quedarse sin un diseño exclusivo en 2022, esta vez la selección masculina de Canadá afronta un Mundial en casa con una identidad atrevida denominada «Full Tilt», que combina tradición, innovación y un simbolismo nacional inconfundible.

Descubre los detalles de las equipaciones de local y visitante, la fecha de lanzamiento y su precio.

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