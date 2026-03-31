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Brazil 2026 World Cup kitsNike
Angelica Daujotas

Traducido por

Equipaciones de Brasil para la Copa Mundial de la FIFA 2026: local, visitante, fechas de lanzamiento y precios

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Se presentan las equipaciones de Brasil para 2026: el emblemático amarillo se une a la atrevida revolución de Jordan.

Ya están aquí las equipaciones de Brasil para el Mundial de 2026 y, como siempre, la Seleção no se anda con tonterías.

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Con cinco estrellas en el pecho y la historia de su lado, las expectativas siempre son altísimas cuando se trata del aspecto de Brasil en el escenario más importante. Nike ha respondido combinando tradición e innovación, presentando una camiseta local que se mantiene fiel a los colores más emblemáticos del fútbol, junto con una equipación visitante atrevida, con la marca Jordan, que marca un nuevo rumbo.

Desde sutiles guiños a 1970 hasta uno de los diseños alternativos más llamativos del torneo, la colección de Brasil para 2026 ya está en boca de todos.

Aquí tienes todo lo que necesitas saber sobre las equipaciones de Brasil para el Mundial de 2026, incluidos los detalles de diseño, las fechas de lanzamiento y los precios.

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Tienda: Equipaciones de Brasil para la Copa del Mundo de la FIFA 2026

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    Equipación local de Brasil

    No se juega con un clásico, y Brasil no lo ha hecho. Se trata más bien de una evolución refinada que de un rediseño, exactamente lo que cabría esperar de la camiseta más emblemática del fútbol.

    La camiseta local de 2026 mantiene la icónica base en «amarillo canario», combinada con detalles en verde y pantalones cortos azules, continuando con un estilo que ha definido el fútbol de la Copa del Mundo durante generaciones.

    Pero Nike ha añadido toques modernos. Un sutil estampado que recorre toda la prenda, inspirado en una bandera brasileña distorsionada, se extiende por el tejido, mientras que los detalles en verde más brillante en los laterales y los hombros le dan a la camiseta un aire más nítido y contemporáneo.

    También hay guiños a la historia por todas partes. La paleta de colores y los detalles se inspiran en la legendaria selección de 1970, considerada por muchos como uno de los mejores equipos de todos los tiempos.

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    Equipación visitante de Brasil

    Creada en colaboración con Jordan Brand —una primicia para Brasil en un Mundial—, la equipación visitante presenta una nueva y atrevida identidad.

    La camiseta presenta una llamativa base azul con gráficos superpuestos y dentados y rayas en tonos similares, creando un patrón dinámico, casi abstracto, en la parte delantera. Los detalles en amarillo y los paneles laterales en color aguamarina mantienen el vínculo con la paleta tradicional de Brasil, mientras que el aspecto general está diseñado para reflejar energía, movimiento y creatividad sobre el terreno de juego.

    El concepto también se inclina hacia un estilo más agresivo, con algunas versiones del diseño inspiradas en la naturaleza y en la «peligrosa» identidad ofensiva de Brasil. Es una prenda llamativa y una de las equipaciones más comentadas de todo el ciclo de 2026.

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