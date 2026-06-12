Equipaciones de Brasil para el Mundial de la FIFA 2026: local, visitante, fechas de lanzamiento y precios

Ya están aquí las equipaciones de Brasil para el Mundial 2026 y, como siempre, la Seleção va en serio.
Con sus cinco estrellas y una historia inigualable, Brasil siempre genera máxima expectativa. Nike responde con una camiseta local fiel a sus colores y una visita atrevida de Jordan que marca rumbo.
Con guiños a 1970 y un diseño alternativo que destaca, la colección ya genera revuelo.
Te contamos todo: detalles de diseño, fechas de lanzamiento y precios.
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