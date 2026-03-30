Equipaciones de Australia para la Copa Mundial de la FIFA 2026: local, visitante, fechas de lanzamiento y precios

Ya están aquí las equipaciones de Australia para el Mundial de 2026, que rinden homenaje a la tradición futbolística australiana.

La colección de equipaciones de Australia para 2026 se inspira en «Iconic Australia», una celebración de dos décadas en la escena mundial y una señal hacia el futuro. La colección equilibra la tradición y la evolución, rindiendo homenaje a los momentos que definieron el fútbol australiano al tiempo que abraza una nueva generación de fe y ambición.

El lenguaje de diseño refleja confianza a través de la continuidad, fusionando el pasado y el futuro en una expresión cohesionada. Anclada en el concepto de la campaña «Mission to Wreck», la colección refleja una mentalidad segura y centrada en el futuro, mientras Australia se prepara para lo que está por venir.

Aquí tienes todo lo que necesitas saber sobre las equipaciones de Australia para el Mundial de 2026, incluidos los detalles de diseño, las fechas de lanzamiento y los precios.

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