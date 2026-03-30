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Renuka Odedra

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Equipaciones de Australia para la Copa Mundial de la FIFA 2026: local, visitante, fechas de lanzamiento y precios

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Se presentan las equipaciones de Australia para 2026: desde el homenaje a la tradición hasta los colores vivos del futuro

Ya están aquí las equipaciones de Australia para el Mundial de 2026, que rinden homenaje a la tradición futbolística australiana. 

Las equipaciones de Australiaya están disponiblesen NikeShop

La colección de equipaciones de Australia para 2026 se inspira en «Iconic Australia», una celebración de dos décadas en la escena mundial y una señal hacia el futuro. La colección equilibra la tradición y la evolución, rindiendo homenaje a los momentos que definieron el fútbol australiano al tiempo que abraza una nueva generación de fe y ambición. 

El lenguaje de diseño refleja confianza a través de la continuidad, fusionando el pasado y el futuro en una expresión cohesionada. Anclada en el concepto de la campaña «Mission to Wreck», la colección refleja una mentalidad segura y centrada en el futuro, mientras Australia se prepara para lo que está por venir.

Aquí tienes todo lo que necesitas saber sobre las equipaciones de Australia para el Mundial de 2026, incluidos los detalles de diseño, las fechas de lanzamiento y los precios.

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Tienda: Equipaciones de Australia para la Copa Mundial de la FIFA 2026

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    Equipación local de Australia

    La equipación local se inspira directamente en la emblemática equipación de Australia de 2006 y en la legendaria era Total 90 de Nike. Los colores tradicionales, el amarillo y el verde, cobran nueva vida gracias a un diseño moderno, que incluye unos pantalones cortos en verde degradado que aportan movimiento y profundidad. Esta equipación rinde homenaje a la trayectoria del fútbol australiano, al tiempo que refuerza su presencia constante al más alto nivel.

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    Equipación visitante de Australia

    La equipación visitante se inspira en los amaneceres australianos, simbolizando el impulso hacia adelante y las posibilidades de llevar el fútbol australiano hacia el futuro. Un degradado en tonos coral y verde oscuro transmite energía y progreso, mientras que el escudo de la federación, con efecto lenticular, aporta movimiento tridimensional.

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