Equipaciones de Australia para el Mundial de la FIFA 2026: local, visitante, fechas de lanzamiento y precios

Ya están aquí las equipaciones de Australia para el Mundial 2026, un homenaje a su tradición futbolística.

Inspirada en «Iconic Australia», la colección celebra dos décadas en la escena mundial y mira al futuro. Equilibra tradición y evolución, honra el legado del fútbol australiano y da la bienvenida a una nueva generación con fe y ambición.

Su diseño une pasado y futuro con confianza. Inspirada en la campaña «Mission to Wreck», transmite seguridad y miras al futuro.

Conoce todos los detalles: diseño, fechas de lanzamiento y precios.

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