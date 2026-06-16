Goal.com
En directoEntradas
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
Argentina FIFA World Cup 26 Mac Allisteradidas
Angelica Daujotas

Traducido por

Equipaciones de Argentina para el Mundial de la FIFA 2026: local, visitante, fechas de lanzamiento y precios

SHOPPING
KITS
Argentina
World Cup
L. Messi
A. Mac Allister

La equipación local de Argentina para 2026, inspirada en su historia en la Copa del Mundo desde 1978 hasta 2022, rinde homenaje a su legado.

Argentina, actual campeona del mundo, estrenará en el Mundial 2026 una equipación local adidas que celebra sus triunfos y mira al futuro. Las clásicas rayas blancas y azul cielo regresan con un toque moderno: un degradado de tres tonos que celebra sus tres títulos en 1978, 1986 y 2022. En la parte trasera del cuello aparece el año 1896, en honor a la fundación de la Asociación del Fútbol Argentino, y los detalles en azul marino en hombros y puños aportan un acabado atrevido y refinado.

Consigue la equipación de Argentinaparael Mundial en adidas.

Más noticias sobre el Mundial de la FIFA 2026:

  • 👕 Equipaciones del Mundial 2026: todas las camisetas de los principales equipos.
  • 🎟️ Cómo comprar entradas para la Copa del Mundo de la FIFA 2026
  • 📺 Dónde ver la Copa del Mundo de la FIFA 2026
  • ⚽️ Balón oficial: dónde comprar el adidas Trionda

Tienda: Equipaciones de Argentina para la Copa del Mundo de la FIFA 2026

  • Argentina FIFA World Cup 26 Kitadidas

    Equipación local de Argentina

    Adidas ha renovado el icónico diseño de Argentina con una versión moderna de las rayas albicelestes. La equipación local para 2026 presenta un degradado de tres tonos de azul en las franjas azul cielo, homenaje a los tres triunfos mundialistas de 1978, 1986 y 2022. El diseño, limpio y cargado de historia, une tradición y vanguardia, y añade el detalle “1896” en la nuca en honor a la fundación de la AFA. El resultado es una camiseta que refleja la identidad futbolística argentina y rinde homenaje a sus épocas fundacionales.

    Los precios son asequibles: la camiseta infantil cuesta 50 £ y la de adulto, desde 85 £, según acabado y corte.

    Consíguelasyaen adidas.

    • Anuncios
  • Argentina Away kit WC 26Getty Images

    Equipación de visitante de Argentina

    La camiseta de visitante se inspira en el arte argentino y muestra un motivo azul en espiral que evoca diseños tradicionales. Toques de blanco sobre fondo negro realzan las líneas estilizadas, los arabescos florales y las plantas trepadoras, creando un contraste llamativo. En la parte posterior del cuello se graba la palabra «Argentina» flanqueada por el Sol de Mayo. 

    Los precios son asequibles: las camisetas infantiles desde 50 £ y las de adulto desde 85 £, según acabado y corte.

    Consigue la equipación de Argentina para el Mundial en adidas. ¡Compraahora!

World Cup
Argentina crest
Argentina
ARG
Algeria crest
Algeria
ALG