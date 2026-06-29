Equipaciones de Alemania para el Mundial de la FIFA 2026: local, visitante, fechas de lanzamiento y precios

Las equipaciones de Alemania para el Mundial 2026 marcan el final de una era. Adidas presenta un diseño inspirado en la historia futbolística del país, un canto del cisne antes de cambiar de proveedor.
La camiseta local recupera los rombos y chevrones de las equipaciones ganadoras, mientras que la visita promete un diseño atrevido. Ambas mezclan nostalgia, alto rendimiento y orgullo nacional.
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