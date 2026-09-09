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Wrexham 2026-27 home kit 2Macron
Renuka Odedra

Traducido por

Equipación del Wrexham 2026-27: nueva camiseta local, visitante, tercera y de portero, fechas de lanzamiento, filtraciones y precios

CULTURE
KITS
Wrexham

Todo lo que necesitas saber sobre las nuevas equipaciones del Wrexham para la temporada 2026-27.

El ascenso del Wrexham en la EFL no muestra signos de desaceleración, y sus propietarios de Hollywood, Ryan Reynolds y Rob McElhenney, se están asegurando de que los Red Dragons vuelvan a estar a la altura en imagen. Junto al fabricante de equipaciones Macron, el club galés ha presentado oficialmente su nueva imagen para la campaña 2026-27, combinando una estética moderna y de alto rendimiento con claros guiños a la herencia industrial local y a la identidad cultural.

GOAL repasa todo lo que necesitas saber sobre las nuevas equipaciones del Wrexham para la temporada 2026-27, incluido dónde pueden comprarlas los aficionados.

  • Wrexham 2026-27 home kit 1Macron

    Primera equipación del Wrexham 2026-27: fecha de lanzamiento y precio

    El Wrexham y Macron han presentado la nueva equipación local de 2026-27, que rinde homenaje a la grada original del Kop. La icónica camiseta roja de local presenta un distintivo patrón en relieve inspirado en las vallas que anteriormente bordeaban la grada original del Kop. En la parte delantera de la camiseta también aparece una señal de calle con la inscripción «Racecourse Ground LL11 Wrexham».

    Los elementos de herencia de la nueva equipación local también incluyen seis mástiles de bandera en la nuca, otro homenaje al antiguo Kop. En el interior del bajo, se vuelve a recordar a las 266 víctimas del desastre de la mina de Gresford de 1934, muchas de las cuales eran aficionadas del Wrexham y doblaban turnos para asistir al partido de aquella tarde en el Racecourse Ground, con un estampado tonal de la rueda de la mina y el número 266.


  • Wrexham 26-27 away kit Macron

    Segunda equipación del Wrexham 2026-27: fecha de lanzamiento y precio

    La segunda equipación de color gris antracita oscuro de Wrexham para la temporada 2026-27 presenta un cuello mao y un diseño definido por un gráfico sublimado que combina la base oscura con líneas rojas, inspirado en las canteras de pizarra del norte de Gales. Como reflejo de nuestro patrimonio industrial y cultural, el diseño de la camiseta se completa con una cinta de silicona en el dobladillo en la que se lee: «Ein Tir, Ein Hysbryd – Our Ground, Our Spirit».


  • Wrexham 2026-27 third kitMacron

    Tercera equipación del Wrexham 2026-27: fecha de lanzamiento y precio

    La nueva tercera equipación del Wrexham para la temporada 2026-27 se inspira en la Kop Stand y, por primera vez, incorpora la marca secundaria oficial del club, que tiene un papel destacado en el diseño de la nueva grada.

    La última equipación mira al futuro de la famosa Kop Stand, que está llamada a convertirse en uno de los hitos arquitectónicos más emblemáticos de la ciudad. Presenta un suave tono crema e incorpora un cuello tipo polo con puños negros rematados con una fina franja rojo ladrillo. Luce el característico rojo de los ladrillos tradicionales de Ruabon, símbolo del patrimonio arquitectónico de Wrexham que inspiró la nueva Kop Stand, cuya fachada reinterpreta este material tan arraigado de una forma contemporánea.

    La camiseta se realza con un gráfico en relieve por toda la superficie, con un patrón inspirado en la superficie perforada de la nueva grada. Diseñado para crear un llamativo juego de luces y transparencia, el motivo de celosía se convierte en el elemento visual definitorio de la equipación.


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