Equipación del Newcastle United 2026-27: camisetas de local, visitante, tercera y de portero, fechas de lanzamiento, filtraciones y precios

Las equipaciones del Newcastle United diseñadas por adidas para la temporada 2026-27 prometen ser de las más comentadas en años. Olvidándose de los sencillos diseños de su regreso con adidas, la nueva colección apuesta por un estilo audaz, rinde homenaje a la arquitectura de Tyneside y recupera elementos emblemáticos del club.

Recuerda que ni el club ni el fabricante han confirmado estos diseños, así que podrían variar.

GOAL te resume lo esencial: fechas de lanzamiento, precio, inspiración y dónde comprarlas.