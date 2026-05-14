Equipación del Manchester United 2026-27: camisetas de local, visitante, tercera y de portero, fechas de lanzamiento, filtraciones y precios

El Manchester United y adidas han presentado la nueva equipación local para la temporada 2026-27, que recupera el clásico estilo de las equipaciones de los Reds de la década de 1970.

La camiseta fusiona detalles retro con tecnología moderna y destaca por el regreso del cuello polo, rayas finas y un homenaje al título nacional de 1977.

GOAL repasa todo lo que necesitas saber sobre las nuevas equipaciones del Manchester United para la temporada 2026-27: fechas de lanzamiento, precio, inspiración del diseño y dónde pueden comprarlas los aficionados.