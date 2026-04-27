Equipación del Barcelona 2026-27: nuevas camisetas de local, visitante, tercera y de portero, fechas de lanzamiento, filtraciones y precios

La temporada 2026-27 será clave para el FC Barcelona, dentro y fuera del campo.

Se prevé que el renovado Spotify Camp Nou alcance su capacidad total de 105 000 espectadores en abril de 2027, lo que lo convertirá en el estadio con mayor aforo de Europa. Esta ilusión parece haber inspirado a los diseñadores de Nike, cuyas nuevas equipaciones filtradas ya circulan por todo el mundo.

En GOAL te contamos todo sobre las equipaciones del Barcelona para la temporada 2026-27: cuándo saldrán a la venta y su precio.

Recuerda que ni el club ni el fabricante han confirmado estos diseños, así que podrían variar.