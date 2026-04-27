Goal.com
En directo
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.
Barcelona kitGetty Images

Traducido por

Equipación del Barcelona 2026-27: nuevas camisetas de local, visitante, tercera y de portero, fechas de lanzamiento, filtraciones y precios

SHOPPING
KITS
Barcelona
Barcelona

Todo lo que necesitas saber sobre las nuevas equipaciones del Barcelona para la temporada 2026-27.

La temporada 2026-27 será clave para el FC Barcelona, dentro y fuera del campo.

Se prevé que el renovado Spotify Camp Nou alcance su capacidad total de 105 000 espectadores en abril de 2027, lo que lo convertirá en el estadio con mayor aforo de Europa. Esta ilusión parece haber inspirado a los diseñadores de Nike, cuyas nuevas equipaciones filtradas ya circulan por todo el mundo.

En GOAL te contamos todo sobre las equipaciones del Barcelona para la temporada 2026-27: cuándo saldrán a la venta y su precio.

Recuerda que ni el club ni el fabricante han confirmado estos diseños, así que podrían variar.

  • Equipación local del Barcelona para la temporada 2026-27, fecha de lanzamiento y precio

    La camiseta local del Barcelona para la temporada 2026-27 mantiene las tradicionales rayas azules y rojas, pero incorpora más tonos que nunca: tres de rojo y tres de azul en cada franja.

    Los rojos son «granate intenso», «rojo noble» y «rojo cardenal», y los azules «azul real», «azul leal» y «azul vacío». Esos tonos reflejan el nuevo aspecto del Spotify Camp Nou.

    El Swoosh de Nike y el logotipo de Spotify, solo el icono, aparecen en dorado. Pantalones y calcetines son en «azul ennegrecido».

    Se lanzará a finales de mayo; la réplica costará entre 100 y 110 libras, y la versión auténtica, unos 140 libras o más.

    • Anuncios

  • Equipación visitante del Barcelona para la temporada 2026-27, fecha de lanzamiento y precio

    Para la equipación visitante 2026-27, el Barcelona y Nike renuevan su colaboración con la marca Mamba de Kobe Bryant. El club catalán mantendría la tendencia de alternar tonos claros y oscuros en el frente.

    Todo indica que la actual camiseta dorada será reemplazada por una morada y negra, inspirada en los colores de los Lakers, el antiguo equipo de Kobe en la NBA. Se dice que tendrá un efecto reflectante bajo las luces del estadio.

    En el interior del cuello se lee «Deja el juego mejor de lo que lo encontraste», y el logotipo de Mamba reemplazará al clásico Swoosh.

    Se espera que la nueva equipación visitante del Barcelona llegue a las tiendas en julio/agosto, y la réplica de la camiseta podría costar unos 105 €.

  • Tercera equipación del Barcelona para la temporada 2026-27: fecha de lanzamiento y precio

    Para la temporada 2026-27, el Barcelona recuperará el verde menta en su tercera equipación, llamada «green frost», por primera vez en seis años. Es un nuevo regreso del «verde azulado» de Kappa, favorito de la afición en los noventa.

    La camiseta luciría un estampado desgastado, Swoosh amarillo con contorno naranja y escudo monocromático en tonos verdes y azules con detalles en rojo. El cuello y los puños incluirían las tradicionales rayas azulgranas.

    Estará a la venta en agosto o septiembre, con un precio estimado de 100 € para la réplica.

Primera División
Osasuna crest
Osasuna
OSA
Barcelona crest
Barcelona
BAR
Liga de Campeones
Barcelona crest
Barcelona
BAR
Bayern Múnich crest
Bayern Múnich
FCB