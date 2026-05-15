Adidas y Arsenal han presentado la nueva equipación local para la temporada 2026-27, que celebra los 20 años del traslado al Emirates Stadium. El diseño une la tradición del club con detalles inspirados en su moderno estadio.

La campaña de lanzamiento pone a los aficionados en el centro, resaltando el vínculo entre los jugadores y la afición global. Un vídeo promocional incluye a Martin Ødegaard, Alessia Russo y seguidores del norte de Londres y otras zonas, quienes recuerdan momentos vividos en el estadio durante las últimas dos décadas.

La nueva equipación mantiene el clásico rojo y blanco e incorpora detalles sutiles que evocan la arquitectura del estadio. El equipo de Mikel Arteta la usará durante la temporada 2026-27 en su lucha por los títulos.

GOAL repasa todo lo que necesitas saber sobre las nuevas equipaciones del Arsenal para la temporada 2026-27, incluyendo las fechas de lanzamiento, el precio, la inspiración del diseño y dónde pueden comprarlas los aficionados.

Tienda: Equipaciones del Arsenal 2026-27



