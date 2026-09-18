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Enzo Maresca revela el experimento táctico detrás del impresionante debut de Floyd Samba con el Manchester City
Un sorprendente cambio táctico para la nueva estrella del Manchester City
La fábrica de talento del Manchester City sigue dando resultados notables, con Samba convirtiéndose en el último canterano en causar un impacto inmediato en el primer equipo. El jugador de 17 años acaparó los titulares en el Etihad Stadium, marcando en cada parte mientras el City se imponía por 5-0 al Norwich. Sin embargo, Maresca reveló después que la prolífica actuación de Samba llegó en una posición en la que el joven prácticamente nunca había jugado antes. El técnico italiano decidió utilizar al adolescente como referencia en ataque, alejándole de sus roles habituales para situarle al frente como un número nueve.
Maresca expresó su enorme satisfacción por cómo salió el experimento sobre el césped. "Estoy satisfecho no solo por los dos goles, sino por toda la actuación: estuvo bien", dijo Maresca a los periodistas. "No jugó muchos partidos como 9, pero le probamos ahí en los últimos días. Se lo pregunté en los últimos tres o cuatro días, cuando decidí ponerle como nueve. Le pregunté si había jugado [en ese puesto] y me dijo que nunca había jugado ahí antes".
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Afrontar la transición al fútbol sénior
El entrenador quiso destacar que, aunque Samba parecía un jugador con condiciones naturales de cara a gol, el joven todavía necesita mucho desarrollo para dominar las complejidades de la posición. Maresca no tardó en rebajar las expectativas y subrayó que aún hace falta una evolución importante antes de que Samba pueda dominar las complejidades del puesto.
«No es un 9, eso seguro, pero estuvo bien; es joven, está lleno de energía, es fuerte, sabe definir y tomó algunas buenas decisiones, algunos pases a compañeros. Así que estoy contento, pero, de nuevo, son jóvenes y tenemos que ir poco a poco con ellos», añadió Maresca.
Opciones en el papel de falso nueve
Samba no fue la única opción ofensiva que se debatió, ya que el técnico reflexionó sobre la flexibilidad táctica disponible en su plantilla. A pesar del éxito de Samba, Maresca es consciente de que distintos rivales requieren perfiles diferentes, y mencionó a estrellas consolidadas que también pueden cubrir ese vacío en ausencia de un delantero tradicional. La capacidad de alternar entre una presencia física y un «falso nueve» más técnico sigue siendo una piedra angular de la filosofía del City bajo el actual cuerpo técnico. Esta flexibilidad permite al equipo adaptar su plan de juego en función de la estructura defensiva a la que se enfrente.
Al abordar las otras posibilidades de la plantilla, Maresca señaló: "Dije que teníamos ahí a Antoine, depende un poco, pero según el plan de partido podemos usar a Phil y a Rayan como falso nueve, pero seguro que jugó esta noche, estuvo bien y ojalá podamos darle más oportunidades".
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Allan deja su huella en su debut en el Etihad
La noche también fue una ocasión señalada para el extremo brasileño Allan, que disfrutó de un debut productivo junto a Samba. El talento sudamericano aportó tanto un gol como una asistencia, mostrando su potencial para adaptarse a las exigencias del fútbol inglés. Maresca se mostró especialmente satisfecho con la manera en que Allan manejó la presión de jugar por primera vez ante la afición local.
"Creo que fue una buena actuación. No fue fácil, los primeros minutos aquí en casa siempre son complicados. Creo que era importante para él jugar para ver un poco que la competición inglesa es un poco diferente a Sudamérica, así que, en general, fue bien, marcó un gol y dio una asistencia; creo que está contento", señaló Maresca.
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