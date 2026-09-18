Enzo Maresca revela el experimento táctico detrás del impresionante debut de Floyd Samba con el Manchester City

La fábrica de talento del Manchester City sigue dando resultados notables, con Samba convirtiéndose en el último canterano en causar un impacto inmediato en el primer equipo. El jugador de 17 años acaparó los titulares en el Etihad Stadium, marcando en cada parte mientras el City se imponía por 5-0 al Norwich. Sin embargo, Maresca reveló después que la prolífica actuación de Samba llegó en una posición en la que el joven prácticamente nunca había jugado antes. El técnico italiano decidió utilizar al adolescente como referencia en ataque, alejándole de sus roles habituales para situarle al frente como un número nueve.

Maresca expresó su enorme satisfacción por cómo salió el experimento sobre el césped. "Estoy satisfecho no solo por los dos goles, sino por toda la actuación: estuvo bien", dijo Maresca a los periodistas. "No jugó muchos partidos como 9, pero le probamos ahí en los últimos días. Se lo pregunté en los últimos tres o cuatro días, cuando decidí ponerle como nueve. Le pregunté si había jugado [en ese puesto] y me dijo que nunca había jugado ahí antes".