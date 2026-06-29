Enzo Maresca, POR FIN, es el nuevo entrenador del Manchester City. Sustituye a Pep Guardiola y firma por tres años

El nombramiento de Maresca no fue sencillo: las negociaciones con el Chelsea se alargaron. Aunque dejó Stamford Bridge en enero, hubo que resolver detalles administrativos antes de su presentación en Mánchester. Se informa que el Chelsea recibirá unos 17 millones de libras de indemnización.

Maresca había llegado a los Blues con un contrato de cinco años en verano de 2024, pero su etapa se truncó pese a ganar la Conference League y la renovada Copa Mundial de Clubes. Ahora, de vuelta en el Etihad, su misión es devolver al City a la cima del fútbol inglés.