Enzo Maresca firma un contrato de tres años para sustituir a Pep Guardiola, y el Manchester City se dispone a hacer el anuncio oficial

Guardiola deja un legado monumental en Mánchester tras ganar 20 títulos en diez años y cerrar su última temporada con un doblete copero. Al aconsejar a su sucesor, el genio catalán le pidió que se mantenga firme.

Guardiola afirmó: «Cuando el club me diga quién es, le llamaré y le diré: “Sé tú mismo; el club te apoyará siempre. Aquí estarás protegido en los malos momentos más que en cualquier otro sitio. Sé libre, sigue tus ideas y trabaja mucho: todo irá bien”».