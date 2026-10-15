El Manchester City aún acusa la decepcionante derrota por 4-2 ante los campeones de Francia en la Champions League, pero el calendario no deja tiempo para lamentaciones. Maresca ve en la rápida llegada de su próximo partido de liga el remedio ideal para superar el mal trago europeo. El City ocupa actualmente el primer puesto de la Premier League con tres puntos de ventaja y está decidido a mantener su inicio perfecto de temporada.

Pese al revés ante el PSG, el técnico italiano sigue centrado en la buena dinámica que su equipo ha construido en la liga. La visita del Ipswich le brinda la oportunidad de reafirmar su dominio y demostrar que el resultado de entre semana fue solo un tropiezo puntual, no un indicio de problemas estructurales más profundos. «Es una oportunidad para nosotros [de recuperarnos]», declaró a City TV. «Va a ser un partido difícil porque ellos tienen toda la semana para recuperar energías y prepararlo. Tenemos que dosificar a algunos jugadores, pero debemos prolongar nuestra racha e intentar ganar el sábado».