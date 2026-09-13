El Manchester City afrontó una misión muy complicada cuando Phil Foden fue expulsado en la primera parte, pero el equipo reaccionó para asegurar una victoria vital. El triunfo provocó una celebración apasionada de Maresca en la banda.

«Es la emoción del derbi después de [ganar con] 10 hombres. Siempre es bonito ganar con 10 hombres, pero un derbi es un partido especial para todo el mundo. Yo estaba contento y creo que fue una reacción normal», explicó Maresca al hablar con BBC Match of the Day tras el intenso encuentro.