Enzo Maresca confirma que el Manchester City hará más fichajes mientras se intensifican las conversaciones por el traspaso de Ayyoub Bouaddi

El Manchester City se prepara para realizar cambios importantes en su plantilla antes de que se cierre el mercado de fichajes el 31 de agosto. Maresca vio cómo su equipo caía por 3-0 ante el Arsenal en la Community Shield, en el Principality Stadium de Cardiff, el domingo.

Tras el decepcionante resultado, Maresca dejó claro que el Manchester City tiene un plan definido para reforzar el equipo. Maresca dijo: "Ya sabíamos antes del partido las cosas que tenemos que hacer. No es porque hayamos perdido el partido. Lo tenemos bastante claro. Seguro que vamos a hacer algo antes de que se cierre el mercado de fichajes".