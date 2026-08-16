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Enzo Maresca confirma que el Manchester City hará más fichajes mientras se intensifican las conversaciones por el traspaso de Ayyoub Bouaddi
Confirmados los planes de fichajes del Manchester City
El Manchester City se prepara para realizar cambios importantes en su plantilla antes de que se cierre el mercado de fichajes el 31 de agosto. Maresca vio cómo su equipo caía por 3-0 ante el Arsenal en la Community Shield, en el Principality Stadium de Cardiff, el domingo.
Tras el decepcionante resultado, Maresca dejó claro que el Manchester City tiene un plan definido para reforzar el equipo. Maresca dijo: "Ya sabíamos antes del partido las cosas que tenemos que hacer. No es porque hayamos perdido el partido. Lo tenemos bastante claro. Seguro que vamos a hacer algo antes de que se cierre el mercado de fichajes".
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Las negociaciones por Ayyoub Bouaddi se aceleran
El Manchester City se encuentra actualmente en negociaciones avanzadas para fichar a Bouaddi, del Lille. Los dos clubes están hablando de una operación que podría rondar los 80 millones de euros, después de que el Lille pidiera inicialmente una cifra más cercana a los 100 millones de euros.
Bouaddi ya ha acordado sus condiciones personales con el Manchester City, ya que el jugador está deseando cerrar el traspaso de inmediato. Cuando le preguntaron directamente por Bouaddi, Maresca reconoció que la situación sigue abierta, pero se mostró prudente sobre las negociaciones. Maresca dijo: "Sigue siendo jugador del Lille. Pero cualquier nuevo fichaje, en cuanto llega, es mejor [para nosotros], porque la Premier League empieza dentro de una semana."
Rodri y Reijnders afrontan futuros inciertos
Mientras el Manchester City busca incorporar a Bouaddi a la plantilla, también se prepara para salidas de peso en el centro del campo. Rodri quedó completamente fuera de la expedición para la Community Shield, lo que ha intensificado las especulaciones sobre un inminente traspaso al Barcelona. El Manchester City ya ha rechazado múltiples ofertas por Rodri, a quien solo le queda un año de contrato.
Además, se espera que Tijjani Reijnders se marche al Al Qadsiah de Arabia Saudí. Al referirse a la ausencia de Rodri ante el Arsenal, Maresca dijo: "Rodri es un jugador que acaba de ganar el Mundial, el Balón de Oro; un futbolista de primer nivel como el que todos los equipos necesitan. No se trata de si echamos de menos a Rodri o no".
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¿Qué será lo próximo para el Manchester City?
De cara al futuro, el Manchester City debe cerrar rápidamente sus operaciones en el mercado de fichajes antes de que arranque su campaña de la Premier League. El club se centrará en completar en los próximos días el acuerdo por Bouaddi para darle a Maresca los refuerzos en el centro del campo que desea. Mientras tanto, las inminentes salidas de Rodri y Reijnders obligarán al Manchester City a adaptar su planteamiento táctico mientras se prepara para una temporada exigente.
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