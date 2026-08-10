Enzo Maresca confirma la fecha de regreso de Rodri al Manchester City en medio del interés del Barcelona

Tras la victoria por 3-1 de pretemporada del City sobre el Atlético de Madrid en Seúl, Maresca aclaró el calendario de regreso previsto del centrocampista de cara al partido de la Community Shield contra el Arsenal.

Preguntado por los periodistas sobre si había mantenido conversaciones con el director de fútbol Hugo Viana acerca del futuro de Rodri, Maresca declaró: «Sí, de momento estará en Mánchester. No hay novedades. Volverá el 14 de agosto».