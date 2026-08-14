Enzo Maresca asume las expectativas por el título mientras arranca la nueva era del Manchester City

Maresca expresó una enorme ilusión por liderar al Manchester City en una nueva y exigente campaña mientras los preparativos de pretemporada llegan a su fin.

En declaraciones a los canales oficiales del club, Maresca asumió las altas exigencias que le esperan: "Estoy completamente ilusionado, conozco la expectación que hay cuando llegas a un club como el City. La exigencia es ganar partidos, ganar títulos y competir por títulos. Y vamos a intentarlo. Estoy muy feliz [de estar de vuelta]."

Al reflexionar sobre su regreso a un entorno familiar, añadió: "Es un momento especial; la sensación es como volver a casa, así que es una sensación muy bonita. La gente dentro del club es prácticamente la misma. La plantilla ha cambiado quizá un 80%, pero en general he tenido exactamente la misma sensación. Buena gente, es bonito estar aquí".