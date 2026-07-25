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Enzo Maresca afirma que no será un «copia y pega» de Pep Guardiola, y el nuevo entrenador del Manchester City se compromete a evitar las trampas en las que cayeron Sir Alex Ferguson y Arsène Wenger
Maresca se deja envolver por la sombra de Pep 74
La sombra de Guardiola fue inevitable en la primera rueda de prensa de Enzo Maresca como nuevo técnico del Manchester City. El italiano, que ya entrenó al filial y fue segundo de Guardiola en la temporada del triplete, fue recibido con una pancarta que decía: «Bienvenido de nuevo, Enzo». Aunque reconoció que «volver a casa» le hacía sentir, dejó claro que no replicará los métodos de su predecesor.
Reconoció que sigue en contacto con Guardiola y que se vieron a principios de semana, pero trazó una línea clara: «Puede haber conceptos similares, pero cada entrenador es diferente». «No creo que haya entrenadores que puedan copiar y pegar a otros; es difícil. No veo el fútbol de la misma manera, y por eso no creo en el copiar y pegar».
- AFP
Rompiendo las maldiciones históricas de las dinastías legendarias de la Premier League
El nuevo entrenador del City mostró conocer bien la historia reciente del fútbol inglés al hablar de la difícil tarea de reemplazar a un técnico que marcó una era. Maresca mencionó los graves problemas administrativos y estructurales que sufrió el Manchester United tras la marcha de Sir Alex Ferguson, y la complicada transición del Arsenal tras la salida de Arsène Wenger.
En lugar de rehuir esa maldición histórica, Maresca calificó la vacante como el máximo privilegio profesional. «Los entrenadores que llevan muchos años en el mismo club siempre lo tienen un poco difícil después de su marcha —tras Sir Alex, tras Arsène—», señaló Maresca con franqueza. «Pero también es un reto intentar hacer lo correcto de inmediato por esta organización, por los aficionados, por todos».
Un motivo de confianza en la estabilidad del club
Al preguntarle cómo evitará los errores de quienes sucedieron a Ferguson (United) o Wenger (Arsenal), Maresca apuntó a la estructura del City, no a su método. “La organización es clave”, afirmó. “En 17 años hemos tenido solo tres entrenadores; eso no es normal”. Para él, esa estabilidad es la base del éxito reciente y lo que ahora quiere aprovechar.
«Creo que la organización es lo más importante», afirmó Maresca. «Este club ha tenido solo tres entrenadores en 17 años. Eso no es normal». Esa estabilidad, explicó, es la base del éxito del City en la última década y media y sobre la que espera construir, no cambiar. «Probablemente esta sea una de las razones por las que confío en que podamos hacer un gran trabajo; podemos seguir haciendo lo que se ha hecho en los últimos 14 o 15 años, desde Roberto Mancini, pasando por Manuel Pellegrini y, como has dicho, durante los diez años de Pep».
Maresca habla de su salida del Chelsea con una sonrisa
Maresca habló sobre su salida del Chelsea, tema polémico por la frustración del club y su posterior disculpa en Instagram. Sonrió y afirmó:
«Me siento afortunado por mi paso por Leicester y Chelsea; hicimos un gran trabajo. Ahora lo importante es el City. Nada más que añadir», afirmó Maresca.
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