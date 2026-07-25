La sombra de Guardiola fue inevitable en la primera rueda de prensa de Enzo Maresca como nuevo técnico del Manchester City. El italiano, que ya entrenó al filial y fue segundo de Guardiola en la temporada del triplete, fue recibido con una pancarta que decía: «Bienvenido de nuevo, Enzo». Aunque reconoció que «volver a casa» le hacía sentir, dejó claro que no replicará los métodos de su predecesor.

Reconoció que sigue en contacto con Guardiola y que se vieron a principios de semana, pero trazó una línea clara: «Puede haber conceptos similares, pero cada entrenador es diferente». «No creo que haya entrenadores que puedan copiar y pegar a otros; es difícil. No veo el fútbol de la misma manera, y por eso no creo en el copiar y pegar».