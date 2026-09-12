AFP
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Enzo Maresca afirma que el derbi de Mánchester no es el más intenso al que se ha enfrentado, pese a respaldar la pulla de Elliot Anderson sobre los «reyes de Mánchester»
Maresca reflexiona sobre la clasificación de los derbis
Maresca ha generado debate antes del viaje de su equipo a Old Trafford al afirmar que el derbi de Mánchester no figura entre las rivalidades más intensas que ha vivido. A pesar de la dimensión global del choque entre el City y el Manchester United, Maresca recurrió a su amplia experiencia como jugador y entrenador para contextualizar lo que considera ambientes verdaderamente hostiles. El italiano ya ha ocupado cargos en el Chelsea y trabajó a las órdenes de Pep Guardiola en el City, pero sus recuerdos de enfrentamientos continentales siguen siendo la referencia de la pura acritud futbolística.
El entrenador del Manchester City fue claro sobre lo que espera del ambiente en el Teatro de los Sueños. «Sabemos lo importante que es un derbi, especialmente aquí, para el club, para los aficionados, para todos», dijo Maresca. «Es un partido especial y lo más importante que podemos hacer es intentar ser nosotros mismos, de la manera en que lo hemos sido hasta hoy. Luego veremos el resultado final».
«He participado en diferentes. Os prometo que el peor es Olympiakos-Panathinaikos. He estado en Italia con Juventus-Torino, Sevilla-Betis, como entrenador con el Chelsea, diferentes. Sé que Old Trafford es bastante diferente, pero el principal foco para los jugadores tiene que ser el plan de partido, cómo podemos ganar, cómo podemos presionar, cómo podemos ser mejores. Quiero este tipo de partidos, me gustan».
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Defender la condición de reyes de Mánchester
La previa del partido también ha estado marcada por los comentarios del fichaje del verano Elliot Anderson, que se unió a los campeones de la Premier League procedente del Nottingham Forest en una operación valorada en 116 millones de libras (156 millones de dólares). Anderson levantó ampollas en toda la ciudad al calificar al City como los «reyes de Manchester», una afirmación que ha añadido aún más picante a lo que será su primera aparición en un derbi.
Maresca cree que el centrocampista inglés simplemente estaba reflejando la realidad de su propia vida, durante la cual el City ha acaparado los títulos nacionales. «Probablemente la razón por la que Elliot dijo eso es porque creció en los últimos 15 años», explicó Maresca. «Creo que el Manchester City fue increíble por lo que logró. Así que fue normal cuando Elliot dijo eso. Si te remontas atrás, la imagen es diferente, pero para mí la razón por la que Elliot dijo eso es porque, cuando creció, el Manchester City era dominante».
Batalla táctica y ventajas de descanso
El City llega al derbi después de una contundente victoria por 5-1 sobre el Porto en la Champions League, lo que le da una ligera ventaja física sobre su vecino. Mientras el United disputó el jueves por la noche un partido europeo contra el Sabah, Maresca se apresuró a descartar la idea de que 48 horas extra de descanso vayan a ser el factor decisivo en el encuentro.
«A veces pasa en el fútbol», dijo Maresca. «No tengo ninguna duda de que el Man United va a estar preparado. Lo único importante es adaptarse. Nos pasó a nosotros el año pasado, esta temporada les ha pasado a ellos. La próxima temporada le pasará a otro equipo».
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Noticias del equipo y actualización de lesiones
Sobre el terreno de juego, el City ha recibido un impulso significativo con la noticia de que Nico O'Reilly está listo para volver al once inicial. El lateral izquierdo inglés ha sido una baja sensible para el Manchester City después de quedar apartado por un problema de espalda que se agravó durante una sesión de calentamiento antes del partido contra el Coventry. Su regreso proporciona a Maresca una flexibilidad táctica muy necesaria ante un United dirigido por Michael Carricks. Sin embargo, el extremo Jérémy Doku sigue de baja mientras continúa recuperándose de un problema en el gemelo.
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