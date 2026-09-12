Enzo Maresca afirma que el derbi de Mánchester no es el más intenso al que se ha enfrentado, pese a respaldar la pulla de Elliot Anderson sobre los «reyes de Mánchester»

Maresca ha generado debate antes del viaje de su equipo a Old Trafford al afirmar que el derbi de Mánchester no figura entre las rivalidades más intensas que ha vivido. A pesar de la dimensión global del choque entre el City y el Manchester United, Maresca recurrió a su amplia experiencia como jugador y entrenador para contextualizar lo que considera ambientes verdaderamente hostiles. El italiano ya ha ocupado cargos en el Chelsea y trabajó a las órdenes de Pep Guardiola en el City, pero sus recuerdos de enfrentamientos continentales siguen siendo la referencia de la pura acritud futbolística.

El entrenador del Manchester City fue claro sobre lo que espera del ambiente en el Teatro de los Sueños. «Sabemos lo importante que es un derbi, especialmente aquí, para el club, para los aficionados, para todos», dijo Maresca. «Es un partido especial y lo más importante que podemos hacer es intentar ser nosotros mismos, de la manera en que lo hemos sido hasta hoy. Luego veremos el resultado final».

«He participado en diferentes. Os prometo que el peor es Olympiakos-Panathinaikos. He estado en Italia con Juventus-Torino, Sevilla-Betis, como entrenador con el Chelsea, diferentes. Sé que Old Trafford es bastante diferente, pero el principal foco para los jugadores tiene que ser el plan de partido, cómo podemos ganar, cómo podemos presionar, cómo podemos ser mejores. Quiero este tipo de partidos, me gustan».