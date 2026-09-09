El equipo de la Premier League sumó tres puntos en el Estadio do Dragao gracias a un doblete en la segunda parte de Erling Haaland, pero el foco se desvió a menudo hacia la zaga, donde el exguardameta del AC Milan y del PSG se mostró incómodo durante todo el partido y estuvo a punto de regalar un gol a los locales cuando un despeje golpeó a William Gomes y se marchó rozando el palo. Esto llegó después de otro susto reciente en un partido de la Premier League contra el Coventry City, en el que el balón estuvo a punto de escapársele por debajo de los pies.

Sin embargo, Maresca no tardó en desviar la culpa de su portero y señalar a los jugadores de campo por su toma de decisiones con el balón. "Creo que algunas veces esta noche no es un error de Gigio [Donnarumma], para mí es más bien una mala decisión volver atrás con Gigio", explicó el técnico del City. "A veces volvemos atrás más de lo que necesitamos. Podemos volver con el portero cuando no tenemos otra opción, pero los jugadores tienen que encontrar la otra opción".