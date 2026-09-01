¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
Goal.com
En directoEntradas
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.
صفقات اليوم الأخير من سوق الانتقالاتAI - chatgpt
Loai Mohamed

Traducido por

Enzo, Jesús y muchos más: repasa los principales fichajes de las últimas horas del mercado de traspasos

Fichajes
Barcelona
Manchester City
Chelsea
Arsenal
Real Madrid
Primera División
Premier League
Inter Milán vs SSC Nápoles
Inter Milán
SSC Nápoles
Serie A
Schalke 04 vs Bayern Múnich
Schalke 04
Bayern Múnich
Bundesliga
Paris Saint-Germain vs Mónaco
Paris Saint-Germain
Mónaco
Ligue 1
España
Inglaterra
Italia
Alemania
Francia

Estos son los fichajes y entresijos más destacados del último día del mercado de fichajes de verano en las grandes ligas europeas

El mercado de fichajes de verano en las grandes ligas europeas ha bajado el telón oficialmente, después de que expirara el plazo fijado para que los clubes completaran sus operaciones, a la espera de que la ventana vuelva a abrirse el próximo mes de enero.

El mercado de fichajes en Inglaterra y España se cerró a la 01:00 de la madrugada del miércoles, hora de La Meca, mientras que en Francia, Alemania e Italia concluyó a las 21:00 del martes.

Sin embargo, pese al cierre de la ventana de traspasos, la emoción aún no ha terminado, ya que todavía quedan varias operaciones a la espera del anuncio oficial, después de que se alcanzaran acuerdos sobre ellas antes de que venciera el plazo definitivo.

Más allá de las grandes ligas europeas, los fichajes continúan en Turquía hasta el próximo viernes, mientras que el mercado en México finaliza el 11 de septiembre en curso y en Portugal el día 15 del mismo mes; por su parte, el plazo definitivo en Arabia Saudí se extiende hasta el próximo 12 de octubre.

A continuación, les presentamos lo más destacado en cuanto a fichajes y entretelones del último día del mercado en las cinco grandes ligas europeas.

Pueden debatir los temas y las noticias con mayor profundidad en los foros de "Kooora"

  • El más caro de la Premier League: Enzo, oficialmente al City

    El argentino Enzo Fernández completó su traspaso del Chelsea al Manchester City, en una operación valorada en 125 millones de libras esterlinas, después de firmar un contrato de 5 años con el club.

    Con este traspaso, Fernández se convirtió en el jugador más caro de la historia de la Premier League a partes iguales, y además vuelve a trabajar con su exentrenador en el Chelsea, Enzo Maresca, en el estadio Etihad.

    El Chelsea tenía la opción de echarse atrás en la operación tras el fracaso de sus negociaciones para fichar al centrocampista del Mónaco Lamine Camara como sustituto de Fernández, pero decidió permitir el traspaso del jugador y cerrar el acuerdo.

    Para más detalles haz clic aquí

    • Anuncios

  • Se cae el fichaje del Atlético de Madrid

    El intento del Atlético de Madrid de fichar al argentino Nicolás Tagliafico en calidad de cedido fracasó, según informó el diario As.

    El club madrileño había alcanzado un acuerdo por la operación, pero la falta de margen suficiente en el tope salarial impidió que se completara el traspaso del jugador.

  • El fracaso del fichaje de Camara por el Chelsea

    Se ha derrumbado el fichaje de Lamine Camara por el Chelsea, con el que estaba previsto que el centrocampista se incorporara al club londinense para compensar la salida de Enzo Fernández.

    La cadena "Sky Sports" informó de que el Chelsea había alcanzado un acuerdo por escrito y completo con el Mónaco, antes de que el club francés se echara atrás en el acuerdo.

    Añadió que el Mónaco renegoció el traspaso de Folarin Balogun al Everton, antes de retractarse del acuerdo que previamente había confirmado con el Chelsea.

    Señaló que la directiva del Chelsea siente una gran indignación y considera que el Mónaco actuó de una manera que carece por completo de profesionalidad.

    • ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google

  • Grealish regresa al Everton

    Jack Grealish, extremo del Manchester City, regresó oficialmente a las filas del Everton en calidad de cedido hasta el final de la temporada.

    El periodo de cesión se extiende hasta el final del contrato del jugador con el Manchester City en el Etihad Stadium.

  • Renato Sanches se marcha del PSG

    El Paris Saint-Germain puso fin a su relación con el jugador portugués Renato Sanches, tras rescindir oficialmente su contrato de mutuo acuerdo, pese a que le quedaba un año para el final del mismo.

    El centrocampista, de 29 años, se incorporó al club parisino en 2022, pero solo disputó 27 partidos con la camiseta del equipo durante toda su etapa.

    Sanches es ahora agente libre y puede firmar por cualquier club al que desee unirse.

  • El Manchester United rechaza la oferta del Everton

    El Manchester United rechazó una oferta del Everton para hacerse con su delantero Joshua Zirkzee a préstamo.

    Según la cadena "Sky Sports", el Everton ofreció pagar una cantidad total cercana a los 10 millones de libras esterlinas, que incluía el salario del jugador durante toda la temporada además del valor de la cesión.

    El Manchester United había entrado en negociaciones con la Juventus y la Fiorentina por la cesión del delantero, pero ambos intentos no fructificaron.

    Sin embargo, la directiva del Manchester United consideró que el movimiento del Everton llegó tarde, y que el valor económico de la oferta no era lo suficientemente atractivo como para aceptarla.

  • El Ayanaoui se marcha al Leipzig

    El club alemán anunció que ha alcanzado un acuerdo con la Roma para incorporar al internacional marroquí Neil El Aynaoui en calidad de cedido.

    Según lo informado por el periodista Fabrizio Romano, el valor de la cesión asciende a 4 millones de euros, e incluye una opción de compra por 25 millones de euros, además de un porcentaje sobre el valor de cualquier futuro traspaso del jugador.

    El Aynaoui fue uno de los nombres más destacados que llamaron la atención durante la competición del Mundial.

  • El Barcelona anuncia la salida de uno de sus jugadores

    El Barcelona ha anunciado que ha llegado a un acuerdo con el club italiano Venezia para el traspaso del centrocampista ofensivo español Toni Fernández.

    El conjunto catalán confirmó que se ha reservado una opción de recompra del jugador, además de obtener un porcentaje del valor de cualquier venta futura del mismo.

    Fernández, de 18 años, disputó dos partidos con la camiseta del Barcelona durante la temporada pasada.

    Para más detalles haz clic aquí

  • El Manchester United se echa atrás en el fichaje de Nuri

    Manchester United estudió la posibilidad de fichar al argelino Rayan Aït-Nouri, jugador del Manchester City, con el objetivo de reforzar el puesto de lateral izquierdo, en las últimas horas del mercado de fichajes.

    Según la cadena "Sky Sports", el club se echó atrás en el cierre de la operación después de que el acuerdo propuesto incluyera una cláusula que le obligaba a comprar al jugador de forma definitiva al final del periodo de cesión.

    Manchester United prefiere aplazar la inversión en este puesto hasta el próximo verano, con el fin de cerrar una operación a largo plazo, por lo que Luke Shaw seguirá siendo el lateral izquierdo titular en el primer equipo.

  • Modric al Tottenham en calidad de cedido

    El ucraniano Mijailo Mudryk completó su traspaso del Chelsea al Tottenham en calidad de cedido por una temporada.

    El acuerdo incluye una opción que permite al Tottenham comprar al extremo de forma definitiva, después de que el jugador estuviera ausente de los partidos oficiales desde noviembre de 2024 por una sanción de suspensión relacionada con el dopaje, antes de que el caso se resolviera el pasado mes de julio.

  • Chelsea llega a un acuerdo para fichar al sustituto de Enzo Fernández

    El Chelsea ha llegado a un acuerdo con el Mónaco para el fichaje del centrocampista Lamine Camara, en una operación valorada en 47 millones de libras esterlinas.

    Se espera que Camara firme un contrato de seis años con el club londinense, tras superar con éxito el reconocimiento médico, según la cadena Sky Sports.

    Esta operación llega horas después de que el Chelsea aceptara vender al argentino Enzo Fernández al Manchester City por 125 millones de libras esterlinas, en una operación que iguala el récord británico.

    Camara disputó 31 partidos con la camiseta del Mónaco la temporada pasada, en los que marcó 3 goles y dio 4 asistencias.

  • El Manchester City anuncia el fichaje de N'Diaye

    El Manchester City completó el fichaje de Iliman Ndiaye procedente del Everton, en una operación que podría alcanzar los 65 millones de libras esterlinas, según fuentes de "Sky Sports".

    El jugador, de 26 años, firmó un contrato que se extiende hasta el año 2031, en el que el Manchester City abonará una cantidad fija de 60 millones de libras esterlinas, además de otros 5 millones en variables.

    El movimiento del Manchester City llegó para reforzar sus opciones ofensivas, después de haber permitido la marcha de Savio y Omar Marmoush al Tottenham a principios de mes, lo que redujo las alternativas disponibles para Enzo Maresca en la posición de extremo.

    Por su parte, el Everton trabaja para alcanzar un acuerdo para hacerse con la cesión del delantero Joshua Zirkzee, del Manchester United.

    Para más detalles haz clic aquí

  • El jugador del Arsenal refuerza las filas del Borussia Dortmund

    El Borussia Dortmund anunció el fichaje de Ethan Nwaneri, jugador del Arsenal, en calidad de cedido por una temporada.

    El club alemán acudió al mercado de fichajes para reforzar sus filas tras la grave lesión de rodilla que sufrió el recién llegado Giannis Konstantelias.

    Nwaneri fue un objetivo del Dortmund durante el pasado mercado de fichajes de verano, antes de que el club lograra finalmente hacerse con sus servicios este verano.

    Mikel Arteta y la directiva del Arsenal desean que el joven jugador disponga de minutos de juego de forma regular, lo que llevó al club a aceptar su marcha temporal a la liga alemana.

  • El portero del Chelsea al Como

    El guardameta español Robert Sánchez ha completado su traspaso del Chelsea al Como italiano, en calidad de cedido por una temporada.

    Sánchez retrocedió en la jerarquía de porteros del Chelsea tras la contratación del argentino Emiliano Martínez, procedente del Aston Villa, por lo que decidió afrontar una nueva experiencia en la Serie A.

    En otras operaciones, el centrocampista Darío Essugo se marchó al Estrasburgo en calidad de cedido por una temporada, después de haber estado en el punto de mira del Hull City durante el presente mercado de fichajes.

    Asimismo, el delantero David Washington completó su traspaso definitivo al Estrasburgo, tres años después de su llegada al Chelsea procedente del Santos por 17,1 millones de libras esterlinas, ya que solo disputó tres partidos.

    El delantero Dujuan Richards también se incorporó al Wimbledon en calidad de cedido por una temporada.

  • Nuevo fichaje para el Liverpool

    El Liverpool anunció, el martes, un nuevo fichaje horas antes del cierre del mercado veraniego. El club emitió un comunicado oficial en el que confirmó haber alcanzado un acuerdo para incorporar al guardameta Luca Broggmans, procedente del club belga Genk.

    El jugador, de 18 años, firmó un contrato de larga duración con el Liverpool en el centro de entrenamiento AXA.

    Según la cadena británica BBC, el valor de la operación asciende a 30 millones de libras esterlinas incluyendo variables, y permanecerá en el Genk cedido esta temporada antes de trasladarse a Anfield antes del inicio de la temporada 2027-2028.

    Para más detalles haz clic aquí

  • FBL-ENG-PR-GER-BUNDESLIGA-ARSENAL-DORTMUND-FRIENDLYAFP

    Martinelli en Riad

    El brasileño Gabriel Martinelli, extremo del Arsenal, llegó a la capital saudí, Riad, para incorporarse al Al-Hilal durante el actual mercado de fichajes de verano.

    El diario saudí "Asharq Al-Awsat" publicó un vídeo que mostró a Martinelli tras su llegada a Riad, antes de subir a un coche particular de camino a completar su fichaje por "El Líder" en el mercado veraniego en curso.

    Para más detalles pulsa aquí

  • Cesión de la estrella del Newcastle a la Juventus

    El Newcastle United ha anunciado la salida de su delantero alemán Nick Woltemade, de 24 años, al Juventus italiano en calidad de cedido hasta el final de la temporada 2026-2027.

    Woltemade se había incorporado al Newcastle durante el pasado mercado de fichajes veraniego en una gran operación valorada en 75 millones de euros, pero firmó una primera temporada irregular con los Magpies, tras marcar 11 goles y dar 6 asistencias en 53 partidos.

    El club confirmó en un comunicado oficial el traspaso del delantero alemán al Juventus, señalando: "Un nuevo jugador se une a la plantilla del entrenador Luciano Spalletti esta temporada, ya que Nick Woltemade deja el Newcastle para incorporarse al Juventus en calidad de cedido hasta el 30 de junio de 2027".

  • Barcelona: sin nuevos fichajes

    El FC Barcelona cerró la puerta a la posibilidad de cerrar un nuevo fichaje durante las últimas horas del mercado de fichajes veraniego, asegurando que la plantilla no verá ninguna incorporación nueva antes de que finalice el mercado.

    Deco, director deportivo del club catalán, confirmó en declaraciones a la cadena "Gigants" que no existe intención de fichar a un nuevo jugador durante las últimas horas, poniendo así fin a las esperanzas del Barcelona de incorporar a un nuevo defensa, pese a los informes que hablaban de posibles movimientos por parte del club en esa posición.

    Gabriel Jesus será el último fichaje del Barcelona durante el actual periodo de transferencias, después de que el club incorporara también a Anthony Gordon, Karim Adeyemi, Rodri y Dominik Livakovic al primer equipo.

  • Harvey Elliott ficha por LaLiga

    El Valencia anunció oficialmente el fichaje del inglés Harvey Elliott, procedente del Liverpool en calidad de cedido, para reforzar las filas del equipo durante la próxima temporada.

    Elliott tiene 23 años y se espera que aporte la calidad que el Valencia necesita en el centro del campo, después de que el club español cerrara su acuerdo con el Liverpool durante las últimas horas.

    Según el acuerdo, el jugador se incorporará al Valencia en calidad de cedido hasta el final de la temporada 2026-2027, sin que el contrato incluya una opción de compra definitiva.

  • Mostafa Mohamed regresa a Turquía

    El club turco Konyaspor anunció este martes el fichaje del delantero egipcio Mostafa Mohamed con un contrato de 3 años, procedente del Nantes tras una grave crisis con el club francés.

    La cuenta del Konyaspor en la plataforma X publicó un vídeo de bienvenida a Mostafa Mohamed, en el que aparece el astro egipcio realizando su famoso festejo del arco y la flecha, que representa el emblema de su antiguo club, el Zamalek.

    Mostafa Mohamed no es un desconocido en la liga turca, ya que anteriormente vistió la camiseta del Galatasaray en 2021.

    Para más detalles haz clic aquí

  • Fichaje histórico en la Premier League

    El Manchester City ha cerrado el fichaje del argentino Enzo Fernández, centrocampista del Chelsea, en una de las mayores operaciones del mercado de fichajes veraniego, después de que ambos clubes alcanzaran un acuerdo para el traspaso del jugador al estadio Etihad.

    Fabrizio Romano, el periodista especializado en noticias de fichajes, anunció que la operación está hecha, confirmando que su valor supera los 125 millones de libras esterlinas, tras unas largas negociaciones entre ambos clubes, mientras el jugador se prepara para pasar el reconocimiento médico de cara a completar su traspaso.

    Con esta cifra, Enzo Fernández se convierte en el fichaje más caro de la historia de la Premier League, superando el récord anterior en manos del sueco Alexander Isak, quien pasó del Newcastle United al Liverpool por 125 millones de libras esterlinas.

    Para más detalles haz clic aquí

  • La Juventus ficha a un jugador senegalés

    La Juventus anunció el fichaje del senegalés Pape Matar Sarr, centrocampista del Tottenham, en calidad de cedido por una temporada.

    El acuerdo incluye una cláusula que obliga al club italiano a comprar al jugador por 25,6 millones de libras esterlinas, en caso de cumplirse una serie de condiciones vinculadas al rendimiento del jugador durante el período de cesión.

  • Al-Bulaihi al Al-Shabab

    El club Al Shabab anunció el fichaje del defensa internacional saudí Ali Al Bulaihi de una manera llamativa, que algunos consideraron una provocación al vecino y rival, el club Al Hilal.

    El club Al Shabab publicó, a través de su cuenta oficial en la plataforma "X", un comunicado en el que anunció el fichaje de Ali Al Bulaihi por una temporada.

    Sin embargo, lo llamativo del anuncio no fue el comunicado en sí, sino lo que escribió el club Al Shabab en su cuenta, donde comentó el comunicado diciendo: "Ali Al Bulaihi en el grande de la capital", una descripción que la afición del Al Hilal atribuye a su equipo.

    Para más detalles haz clic aquí

  • Vlahovic llega a Turín

    La Juventus se prepara para recibir al delantero alemán Nick Woltemade en la ciudad de Turín, después de haber sido elegido para reforzar la línea ofensiva del equipo a préstamo durante la temporada actual, por la fuerza física y personalidad que posee dentro del campo.

    El delantero alemán ya ha llegado a la ciudad de Turín, donde se espera que se someta a los exámenes médicos como paso previo a su incorporación a las filas de la Juventus, según el periodista alemán Florian Plettenberg.

  • Al Ittihad v Al Najma: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    El Ittihad anuncia la salida de Diaby

    El club saudí Al-Ittihad anunció la marcha de su estrella francesa Moussa Diaby a las filas del Bayer Leverkusen alemán durante el actual periodo de fichajes de verano.

    El Al-Ittihad publicó un vídeo, a través de su cuenta oficial en la red social "X", en el que repasó los momentos más destacados de Diaby con el equipo, bajo el título "Dejó un legado y se fue".

    El club saudí anunció su aprobación para vender al extremo francés al Bayer Leverkusen, y le agradeció el periodo que pasó entre sus filas.

    Para más detalles haz clic aquí

  • Por fin: el Barcelona anuncia a su nuevo delantero

    El FC Barcelona anunció el fichaje del delantero brasileño Gabriel Jesus, procedente del Arsenal, durante el actual mercado de fichajes de verano.

    El Barça señaló, en un comunicado oficial: "El Arsenal y el Barcelona han alcanzado un acuerdo por el traspaso de Gabriel Jesus a las filas del conjunto catalán, donde el delantero brasileño ha firmado un contrato con el Barcelona por tres temporadas".

    Y añadió: "Gabriel Jesus nació en São Paulo, Brasil, el 3 de abril de 1997, y comenzó su carrera futbolística en su ciudad natal con el club Anhanguera. Luego pasó a las categorías inferiores del Palmeiras de São Paulo, uno de los clubes más grandes del país. Disputó sus primeros partidos con el equipo en marzo de 2015, y se proclamó campeón de la Copa de Brasil en 2015 y de la Liga en 2016, además de recibir el premio al mejor jugador de la Liga brasileña en 2016".

  • Oficial: un jugador del Arsenal se marcha a la Bundesliga

    El Arsenal anunció oficialmente el traspaso de su centrocampista portugués Fábio Vieira, de 26 años, al Hamburgo.

    Vieira se incorporó al Arsenal en 2022 y disputó 49 partidos con la camiseta de los Gunners, antes de regresar al club en el que jugó cedido durante la temporada pasada, en una operación cuyo valor ascendió a unos 10 millones de euros.

  • El Bayern de Múnich se retira del mercado de fichajes

    Christoph Freund, director deportivo del Bayern Múnich, aseguró que el club no realizará ningún nuevo fichaje durante lo que resta del mercado de traspasos, a pesar de la posible salida de algunos jugadores en el próximo período.

    Freund declaró a los medios alemanes: "No sucederá nada más en cuanto a nuevas incorporaciones. En lo que respecta a las salidas, el mercado de traspasos seguirá abierto después de hoy en algunos países, por lo que podría ocurrir algo".

    Asimismo, confirmó que Sacha Boey se entrena por separado a la espera de una posible salida del equipo, mientras que el club finalmente decidió contar con la continuidad de Hiroki Ito en sus filas.

  • Fichaje italiano para el Chelsea

    El Chelsea ha anunciado su acuerdo para el fichaje del defensa internacional italiano Honest Ahanor procedente del Atalanta, con la incorporación oficial del jugador al conjunto en 2027.

    Ahanor, de 18 años, disputó 35 partidos con el Atalanta la temporada pasada, en su primera campaña en la ciudad de Bérgamo, tras haberse unido al equipo procedente del Génova en julio de 2025.

    El destacado nivel que ofreció Ahanor con su club contribuyó a que consiguiera la oportunidad de representar a la selección absoluta de Italia, con la que disputó sus dos primeros partidos a nivel internacional durante el pasado mes de junio.

    Para más detalles pulsa aquí

  • El jugador senegalés, del PSG al Aston Villa

    El Aston Villa ha anunciado oficialmente el fichaje del joven delantero senegalés Ibrahima Mbaye, procedente del Paris Saint-Germain, en una operación valorada en 55 millones de euros, con lo que el jugador de 18 años comenzará un nuevo capítulo en su carrera en la Premier League.

    La operación había entrado en su recta final durante los últimos días, después de que ambos clubes alcanzaran un acuerdo sobre el traspaso del jugador, antes de que Mbaye viajara a Inglaterra para someterse al reconocimiento médico y firmar su contrato con el Aston Villa.

    Mbaye llega al Aston Villa tras una etapa breve pero intensa en el Paris Saint-Germain, a cuya academia se incorporó a los diez años, antes de ascender al primer equipo y disputar su primer partido como profesional en agosto de 2024, cuando tenía 16 años, 6 meses y 23 días, convirtiéndose en el jugador más joven en ser titular con el conjunto parisino.

  • Chelsea v Real Sociedad - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    Acuerdo preliminar sobre el fichaje esperado

    El Manchester City ha alcanzado un acuerdo preliminar con el Chelsea para el fichaje de Enzo Fernández, en una operación que se acerca a su cierre en las últimas horas antes del final del mercado de fichajes.

    Según el diario británico "The Sun", los responsables del Manchester City habían abierto finalmente negociaciones directas con su club rival de la Premier League por el fichaje del centrocampista de 25 años, este lunes.

    Fernández se prepara para reencontrarse con el exentrenador del Chelsea, Enzo Maresca, quien sucedió a Pep Guardiola al frente del Manchester City desde el banquillo del Etihad Stadium durante el verano.

    Para más detalles haz clic aquí

  • El Atlético de Madrid se mueve para fichar a Tagliafico

    El Atlético de Madrid trabaja en el fichaje del lateral izquierdo argentino Nicolás Tagliafico, jugador del Olympique de Lyon, para reforzar su plantilla durante el periodo de fichajes, según el diario español "As".

    El jugador ya ha dado luz verde para cerrar el acuerdo, en un momento en el que el club madrileño afronta la competencia de la Juventus por su fichaje.

  • Fracasa el traspaso de Richarlison al Everton

    Según la cadena Sky Sports, el brasileño Richarlison no regresará al Everton cuatro años después de su salida del club, ya que se espera que el delantero brasileño, cuyo nombre se ha relacionado con una marcha, permanezca en las filas del Tottenham.

    Este no fue el único golpe que encajó el Everton, ya que la cadena Sky Alemania informó de que Jamie Leweling, el centrocampista ofensivo internacional inglés del Stuttgart, también rechazó una oferta del club de la ciudad de Liverpool, que ofreció 43 millones de euros por su fichaje.

    La Roma tampoco logró alcanzar un acuerdo por el mismo jugador, mientras que el Everton podría tener éxito en cerrar otras operaciones, entre ellas la posibilidad de fichar a Folarin Balogun, delantero del Mónaco.

  • Un jugador del Chelsea se acerca al Tottenham

    Mykhailo Mudryk, la estrella del Chelsea, está cerca de fichar oficialmente por el Tottenham Hotspur durante el actual mercado de fichajes de verano.

    Fabrizio Romano, experto en el mercado de fichajes, escribió en su cuenta de la red "X": "Mykhailo Mudryk se marchará al Tottenham. Todo está acordado, incluidas las condiciones personales del contrato".

    Y añadió Romano: "Mudryk se incorporará al Tottenham en calidad de cedido a cambio de una cantidad económica, y también se entiende que el acuerdo incluye una cláusula que permite la compra del jugador, aunque no es obligatoria".

  • El PSG cierra la puerta del mercado

    El club parisino intentó durante las últimas 24 horas fichar a uno de sus jugadores ofensivos, pero no lo consiguió.

    Según la cadena RMC, los movimientos del París Saint-Germain en el mercado de fichajes han llegado a su fin, al menos en lo que respecta a nuevas incorporaciones. En cuanto a las salidas, la situación del portugués Renato Sanches sigue siendo digna de seguimiento.

    El París Saint-Germain firmó un mercado de fichajes histórico en cuanto a las salidas de jugadores, después de que el valor de sus ventas alcanzara cerca de 370 millones de euros.

  • Arsenal y Dortmund llegan a un acuerdo

    El Borussia Dortmund cerró un destacado fichaje ofensivo procedente del Arsenal en las últimas horas del actual mercado veraniego.

    Fabrizio Romano, experto en fichajes, escribió en su cuenta de la red "X": "El Borussia Dortmund alcanzó un acuerdo verbal para hacerse con Ethan Nwaneri, del Arsenal. ¡El fichaje está hecho!".

    Y añadió Romano: "Se acordó la cesión de Nwaneri por una temporada completa desde el Arsenal, después de que el jugador aceptara este paso durante las últimas horas".

  • ¿Regresará Icardi a Italia?

    El Lazio estudia la posibilidad de fichar al delantero argentino Mauro Icardi, según el diario "La Gazzetta dello Sport".

    El agente del jugador, Litterio Pino, afirmó: "¿El Lazio? Se está hablando del asunto".

    El delantero argentino tiene 33 años y juega en las filas del Galatasaray turco desde el año 2022, después de haber pasado anteriormente por el Paris Saint-Germain.

  • Nueva cesión para Grealish

    Jack Grealish, estrella del Manchester City, aceptó marcharse cedido al Everton durante el mercado de fichajes veraniego en curso, tras una experiencia anterior en el Aston Villa.

    Fabrizio Romano, experto en el mercado de fichajes, escribió en su cuenta de la red "X": "Jack Grealish pasará el reconocimiento médico el martes, como paso previo a su incorporación al Everton. La operación está cerrada".

    Y añadió Romano: "Se ha alcanzado un acuerdo con el Manchester City sobre la cesión de Grealish, después de obtener el visto bueno del jugador para su traspaso al Everton".