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Enzo Fernandez y Erling Haaland son titulares con el Manchester City ante el PSG, mientras Phil Foden vuelve al banquillo
El Manchester City recibe al PSG en el Etihad
El City vuelve a jugar en la Champions League esta noche y se prepara para recibir al PSG. Enzo Maresca dispone de toda la plantilla en plenas condiciones físicas para este importante duelo europeo contra el formidable equipo francés.
El partido supone un momento de gran trascendencia para el club de Manchester. Será su primer encuentro en casa desde que una comisión independiente lo declaró culpable de infracciones graves de la normativa financiera de la Premier League entre las temporadas 2009/10 y 2017/18.
El club niega rotundamente haber cometido irregularidad alguna en relación con estas numerosas acusaciones de índole financiera. Ya ha presentado un recurso oficial contra esta histórica resolución y sigue centrado en su rendimiento sobre el terreno de juego.
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Maresca afronta un intenso escrutinio mediático
La previa de este decisivo partido europeo ha estado inevitablemente marcada por la polémica que sigue abierta fuera del campo. Maresca tuvo que responder a una batería de preguntas difíciles sobre el reciente veredicto de culpabilidad durante su rueda de prensa previa al encuentro. Pese a la intensa atención mediática y al apretado calendario, el cuerpo técnico no tiene que lidiar con ninguna lesión.
Además, Foden vuelve a estar oficialmente disponible. El internacional inglés acaba de cumplir una sanción de tres partidos en competiciones nacionales tras recibir una tarjeta roja directa en el tenso derbi de Manchester del mes pasado.
Foden se conforma con un puesto en el banquillo
Pese a su esperado regreso tras cumplir sanción, Foden tendrá que conformarse con un puesto en el banquillo esta noche. Maresca ha optado por un once muy similar al que goleó al Liverpool en Anfield el domingo.
Gianluigi Donnarumma conserva su puesto y será el portero del equipo local. Ruben Dias y Marc Guehi formarán la pareja de centrales, con Abdukodir Khusanov y Josko Gvardiol en los laterales. Enzo Fernandez y Elliot Anderson ocuparán las dos posiciones del doble pivote, con la tarea de dar solidez al centro del campo frente a un peligroso ataque parisino.
Más adelantado, Rayan Cherki jugará justo por delante del doble pivote. Antoine Semenyo y Jeremy Doku aportarán velocidad y amplitud por las bandas. Erling Haaland será el único delantero centro. El prolífico atacante noruego intentará llevar a su equipo a una victoria crucial en casa en la Champions League.
- AFP
Once inicial
Manchester City (4-2-3-1): Donnarumma; Khusanov, Dias, Guehi, Gvardiol; Fernandez, Anderson; Semenyo, Cherki, Doku; Haaland
PSG (4-3-3): Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes; Zaire-Emery, Vitinha, Ruiz; Akliouche, Dembele, Doue
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