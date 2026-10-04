Enzo Fernández suplica a Lionel Scaloni que siga mientras Argentina se prepara para la vida después de Lionel Messi

Hablando con TyC Sports después del partido, el centrocampista subrayó la importancia de mantener al seleccionador para seguir siendo competitivos. Fernández dijo: "Sería muy importante para nosotros que Lionel [Scaloni] se quede; él construyó todo esto. Tenemos que seguir compitiendo al más alto nivel".

Al referirse a la realidad de la salida del capitán del escenario internacional, añadió: "Ahora tenemos que asimilar el hecho de que Leo se va y seguir por el mismo camino en el que hemos estado".