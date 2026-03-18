Enzo Fernández podría abandonar el Chelsea. El centrocampista argentino, tras la derrota ante el París Saint-Germain que eliminó a los Blues de la Liga de Campeones, se ha referido así a su futuro en declaraciones a ESPN Argentina : «¿Si me quedaré en el Chelsea? No lo sé. Ahora solo pienso en la Premier League, nos quedan ocho partidos por jugar y luego está la FA Cup (partido contra el Port Vale el sábado 4 de abril, nota del editor). En junio será el Mundial, ya veremos qué pasa después».
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Enzo Fernández sorprende a todos: «No sé si me quedaré en el Chelsea, mi futuro se decidirá después del Mundial». ¿A dónde podría ir?
¿A DÓNDE PUEDE IR?
Con contrato con el Chelsea hasta 2032, el centrocampista argentino nacido en 2001 fue fichado por el Benfica por 106,8 millones de libras en 2023. Es uno de los jugadores más codiciados por el Barcelona, el Real Madrid y el París Saint-Germain. Su salario es de 10 millones de libras al año.
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