¿Enzo Fernández será el siguiente? Marc Cucurella habla de los rumores que apuntan a que el vicecapitán del Chelsea se unirá a él en el Real Madrid

Cucurella, de 27 años, ha fichado por el Real Madrid procedente del Chelsea y ya quiere que su amigo Fernández le siga.

En declaraciones a «Marca», afirmó: «Es un gran jugador y amigo mío. Me ha felicitado por el fichaje. Espero que se haga realidad; me haría mucha ilusión. Fuimos muy felices en el Chelsea, y que fichemos ambos por el Real Madrid en el mismo verano… Espero que tenga suerte y se convierta en jugador del Real Madrid».



