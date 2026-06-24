Getty Images Sport
Traducido por
¿Enzo Fernández será el siguiente? Marc Cucurella habla de los rumores que apuntan a que el vicecapitán del Chelsea se unirá a él en el Real Madrid
Cucurella pide el regreso de Fernández al equipo
Cucurella, de 27 años, ha fichado por el Real Madrid procedente del Chelsea y ya quiere que su amigo Fernández le siga.
En declaraciones a «Marca», afirmó: «Es un gran jugador y amigo mío. Me ha felicitado por el fichaje. Espero que se haga realidad; me haría mucha ilusión. Fuimos muy felices en el Chelsea, y que fichemos ambos por el Real Madrid en el mismo verano… Espero que tenga suerte y se convierta en jugador del Real Madrid».
- (C)Getty Images
El futuro incierto de Fernández en Londres
La situación del internacional argentino en el Chelsea es tema de debate tras una temporada tensa en Stamford Bridge. Fernández fue marginado la temporada pasada tras sugerir un fichaje por el Bernabéu, lo que generó tensión con la anterior dirección del club.
Antes, el jugador de 25 años había admitido: «Me gusta mucho Madrid, se parece a Buenos Aires», y al ser preguntado si se veía viviendo allí respondió: «Sí, claro». Esas declaraciones provocaron su exclusión de los partidos contra el Manchester City y el Port Vale.
Cuestiones disciplinarias bajo el régimen anterior
El exentrenador del Chelsea, Liam Rosenior, criticó las declaraciones del centrocampista y consideró que «se había traspasado una línea» en cuanto a su compromiso con el proyecto. Tras la eliminación de la Liga de Campeones, Fernández admitió a los periodistas que «no sabía» si seguiría en el club y añadió: «Se acerca el Mundial, así que ya veremos después de eso».
Sin embargo, su representante, la antigua estrella del PSG Javier Pastore, ha defendido la integridad del jugador. Pastore declaró: «Enzo no entendió la situación. Cuando el entrenador se lo comunicó, lo aceptó porque es un profesional que siempre se entrega al máximo y respeta las decisiones. Pero no entendemos el castigo, ya que no menciona a ningún club ni dice que quiera marcharse del Chelsea. Solo menciona Madrid, la ciudad, porque le preguntaron en qué ciudad europea le gustaría vivir algún día».
- Getty Images
La lucha de Xabi Alonso por retener a las estrellas
El nuevo entrenador del Chelsea, Xabi Alonso, debe revitalizar una plantilla mermada por la marcha de Cucurella y la ausencia de Europa. Fernández, autor de 10 goles y cuatro asistencias en 35 partidos la pasada Premier, sigue siendo clave, pero el Bernabéu le atrae.