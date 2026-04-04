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Enzo Fernández se ríe con Marc Cucurella mientras el vicecapitán del Chelsea se sienta detrás del banquillo tras haber sido sancionado para el partido de la FA Cup por sus comentarios sobre el Real Madrid
Enzo y Cucurella se ríen en las gradas
El centrocampista argentino fue excluido recientemente de la convocatoria del Chelsea por el entrenador Liam Rosenior tras un coqueteo muy sonado con el Real Madrid. A pesar del revuelo que sigue rodeando su repentina sanción de dos partidos, Fernández parecía estar de muy buen humor. Visto sentado justo detrás del banquillo del Chelsea, vestido con el abrigo gris de invierno del club, Fernández fue fotografiado riéndose a carcajadas con el lateral Cucurella, aparentemente imperturbable ante la polémica que rodea su futuro en Stamford Bridge.
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Por qué Rosenior suspendió a Fernández
La ausencia de Fernández llega en el peor momento posible para los Blues. El jugador de 25 años fue sancionado con dos partidos de suspensión por el club, lo que le dejó fuera de la victoria por 7-0 del sábado en la FA Cup contra el Port Vale y del crucial encuentro de la Premier League contra el Manchester City. Rosenior confirmó que la decisión se tomó tras una reunión privada, afirmando que el vicecapitán «había cruzado una línea en lo que respecta a nuestra cultura» con sus recientes comentarios.
La suspensión se deriva de una reveladora entrevista en YouTube en la que el jugador de 107 millones de libras dio una pista clara sobre la trayectoria profesional que desea seguir. Al ser presionado sobre su futuro, Fernández confesó: «Me gustaría vivir en España. Me gusta mucho Madrid; me recuerda a Buenos Aires. Los jugadores viven donde quieren. Yo viviría en Madrid. Me defiendo en inglés, pero me sentiría más cómodo en español».
El agente de Enzo Fernández critica al Chelsea
La severa medida disciplinaria impuesta por Rosenior y la directiva del Chelsea ha desatado la indignación en el entorno de Fernández. Su agente, el excentrocampista del París Saint-Germain Javier Pastore, arremetió duramente contra la decisión del club y calificó el castigo de «completamente injusto». Pastore argumentó que la sanción no se ajusta a la supuesta infracción, sobre todo teniendo en cuenta lo cruciales que son los próximos partidos para la temporada del Chelsea.
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¿Qué le depara el futuro al Chelsea?
Mientras Fernández y Cucurella bromeaban en la grada, sus compañeros de equipo arrollaron al Port Vale por 7-0 y se aseguraron una plaza en las semifinales de la FA Cup. Fernández se perderá el próximo partido estrella contra el Manchester City, lo que obligará a un Chelsea, ya muy criticado, a afrontar una de sus pruebas más duras de la temporada sin uno de sus centrocampistas clave.