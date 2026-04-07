Enzo Fernández se dispone a presentar una solicitud formal de traspaso, mientras el Chelsea fija un precio astronómico por el jugador en el punto de mira del Real Madrid

La directiva del Chelsea tomó medidas disciplinarias contra el centrocampista tras unas entrevistas explosivas en las que criticó duramente la decisión de despedir a Enzo Maresca. Durante esas entrevistas, el argentino también sembró dudas sobre su futuro a largo plazo al insinuar un posible fichaje por el Real Madrid.

Al expresar su desconcierto a la cadena mexicana TUDN sobre la reciente orientación táctica del club, Fernández declaró: «No lo entiendo. A veces hay cosas que nosotros, como jugadores, no entendemos, cómo y de qué manera intentan gestionar las cosas. Obviamente, fue una marcha que nos dolió mucho, sobre todo a mitad de temporada, lo trunca todo. Teníamos una identidad. Él nos daba una línea, aunque, como suele pasar en el fútbol, a veces es buena y a veces mala. Pero siempre tuvo una identidad muy clara en lo que respecta a los entrenamientos y a los partidos».