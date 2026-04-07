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Enzo Fernández se dispone a presentar una solicitud formal de traspaso, mientras el Chelsea fija un precio astronómico por el jugador en el punto de mira del Real Madrid
El centrocampista se plantea abandonar Stamford Bridge
Según el programa de televisión español «El Chiringuito», Fernández se está preparando para presentar una solicitud formal de traspaso con el fin de forzar un fichaje estrella este verano. Al parecer, el jugador de 25 años se ha ido desilusionando cada vez más tras quedar fuera de la convocatoria del Chelsea para la victoria en la FA Cup contra el Port Vale. Tras haber recibido una sanción interna, el argentino tampoco estará presente en el crucial partido de la Premier League de este fin de semana contra el Manchester City.
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Frustración por los cambios en la dirección
La directiva del Chelsea tomó medidas disciplinarias contra el centrocampista tras unas entrevistas explosivas en las que criticó duramente la decisión de despedir a Enzo Maresca. Durante esas entrevistas, el argentino también sembró dudas sobre su futuro a largo plazo al insinuar un posible fichaje por el Real Madrid.
Al expresar su desconcierto a la cadena mexicana TUDN sobre la reciente orientación táctica del club, Fernández declaró: «No lo entiendo. A veces hay cosas que nosotros, como jugadores, no entendemos, cómo y de qué manera intentan gestionar las cosas. Obviamente, fue una marcha que nos dolió mucho, sobre todo a mitad de temporada, lo trunca todo. Teníamos una identidad. Él nos daba una línea, aunque, como suele pasar en el fútbol, a veces es buena y a veces mala. Pero siempre tuvo una identidad muy clara en lo que respecta a los entrenamientos y a los partidos».
El agente defiende sus comentarios sobre el Madrid
Aunque el Chelsea ha sancionado al jugador por sus declaraciones, su representante ha intentado restar importancia a los rumores de que se esté planeando un traspaso a España. Javier Pastore insiste en que la afinidad de su cliente por la ciudad de Madrid era puramente cultural y no un desdén profesional hacia Londres.
En defensa de las polémicas declaraciones del centrocampista, Pastore afirmó: «Cuando el entrenador se lo comunicó, él lo aceptó porque es un tipo muy profesional que siempre se entrega al máximo dondequiera que esté y respeta las decisiones, pero no entendemos el castigo porque no menciona ningún club ni dice que quiera dejar el Chelsea, ni mucho menos. Solo menciona Madrid, la ciudad, porque le preguntaron en qué ciudad europea le gustaría vivir algún día, y dijo Madrid por el idioma, porque se parece a Buenos Aires y porque es lógico —es natural que un argentino diga eso— y también por la cultura y el clima. Pero en ningún momento dice que quiera dejar el Chelsea o Londres».
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Un obstáculo en materia de valoración para los blancos
A pesar del deseo del jugador de marcharse, The Sun afirma que el Chelsea ha fijado un precio astronómico de 130 millones de libras por el centrocampista para proteger su inversión inicial. Los Blues siguen teniendo una posición negociadora formidable, ya que el exjugador del Benfica tiene contrato en Stamford Bridge hasta 2032. El Madrid debe decidir ahora si está dispuesto a pagar esa cifra para fichar al centrocampista que lleva tanto tiempo en su punto de mira.