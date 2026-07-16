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Enzo Fernández se burló de Inglaterra con una publicación mordaz en las redes sociales tras la victoria de Argentina en la semifinal del Mundial
Enzo usa «Wonderwall» para burlarse de los «Three Lions».
Fernández provocó la ira de la Premier League al publicar en Instagram una foto con Messi y Paredes, y añadir de forma deliberada el tema de Oasis «Wonderwall», himno no oficial de Inglaterra en Norteamérica. Harry Kane y la plantilla lo cantaban con los aficionados hasta las semifinales.
Según el *Daily Mail*, la elección musical se interpretó como una pulla a la derrotada selección inglesa. Aunque Fernández volvió a compartir la publicación sin audio, el mensaje ya había calado hondo en una afición que aún se recuperaba de la derrota 2-1 del miércoles. Probablemente el jugador de 25 años enfrente una acogida hostil a su regreso a la Premier, siempre que su futuro siga en Stamford Bridge.
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Las celebraciones desatan la ira en Atlanta
La publicación en redes sociales llegó tras varios gestos provocadores de Fernández durante el partido. Después de marcar el gol del empate en el minuto 85, el centrocampista corrió hacia el área técnica de Inglaterra y la afición visitante para celebrarlo. Se le vio ahuecando las manos detrás de las orejas, sacando la lengua y lanzando un beso a los desanimados seguidores de los «Three Lions».
La tensión no se quedó en el campo: el propio equipo de redes del Chelsea tuvo que eliminar un tuit con un emoji de explosión junto a la foto de la celebración, lo que provocó la ira de su propia afición.
Aumenta la tensión interna en el Chelsea
Las excentricidades de Fernández llegan en un momento delicado, dada su situación incierta en el Chelsea. Se ha especulado con su fichaje por el Real Madrid y en abril fue sancionado internamente con dos partidos tras declarar su deseo de vivir en España. Aunque el nuevo entrenador, Xabi Alonso, quiere que se quede, su relación con el núcleo inglés de la plantilla podría tensionarse aún más.
Las críticas crecen tras la semifinal: muchos hinchas ingleses reclaman una falta de Messi en la jugada previa al gol y piden la expulsión de Fernández por un codazo anterior. La publicación de «Wonderwall» ha sido la gota que colmó el vaso, y en redes le advierten sobre su regreso a Cobham.
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La atención se centra ahora en la gran final del domingo
Ahora, toda la atención de Argentina está en la final del domingo contra España, donde Messi y su equipo buscarán su segundo Mundial consecutivo en Nueva Jersey. España, tras vencer a Francia en semis, busca su segundo título.
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