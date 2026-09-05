Fernandez, el nuevo fichaje de 125 millones de libras del Manchester City, ha sufrido un primer contratiempo tras su mediático traspaso desde el Chelsea. Pese a ser una incorporación de relumbrón en el Etihad Stadium, el entrenador del City, Maresca, ha optado por no incluir al campeón del mundo de 2022 en su grupo de cuatro capitanes para la nueva temporada.

El centrocampista argentino se incorporó oficialmente al Manchester City el último día del mercado, firmó un contrato de cinco años y afirmó que 'siempre había soñado con estar en un club tan grande como el Man City' en un duro dardo a su antiguo club. Sin embargo, sus sueños de asumir un liderazgo inmediato han quedado aparcados.



