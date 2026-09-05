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¡Enzo Fernández, ninguneado! Enzo Maresca confirma cuatro nuevos capitanes del Manchester City mientras el fichaje récord de 125 millones de libras se queda fuera del grupo de liderazgo
Duro golpe de liderazgo para el fichaje récord
Fernandez, el nuevo fichaje de 125 millones de libras del Manchester City, ha sufrido un primer contratiempo tras su mediático traspaso desde el Chelsea. Pese a ser una incorporación de relumbrón en el Etihad Stadium, el entrenador del City, Maresca, ha optado por no incluir al campeón del mundo de 2022 en su grupo de cuatro capitanes para la nueva temporada.
El centrocampista argentino se incorporó oficialmente al Manchester City el último día del mercado, firmó un contrato de cinco años y afirmó que 'siempre había soñado con estar en un club tan grande como el Man City' en un duro dardo a su antiguo club. Sin embargo, sus sueños de asumir un liderazgo inmediato han quedado aparcados.
- AFP
Maresca confirma a los capitanes oficiales
En declaraciones a los medios antes del próximo partido de Premier League del City contra el Coventry City, a Maresca le preguntaron directamente si su último fichaje asumiría un papel de liderazgo. El técnico italiano fue tajante en su respuesta y confirmó que la jerarquía ya está establecida sin el exjugador del Benfica. «No, los capitanes son Ruben [Dias], Erling [Haaland], Marc Guehi y Gianluigi Donnarumma», dijo el entrenador a los periodistas durante su rueda de prensa del viernes.
Este nuevo grupo de liderazgo refleja la importante renovación en la plantilla del City tras las salidas de Rodri y Bernardo Silva. Mientras que Dias y Haaland representan la continuidad de la era de Pep Guardiola, la inclusión de Guehi y Donnarumma muestra la disposición de Maresca a integrar caras nuevas.
El pasado del Chelsea frente al futuro del City
El desaire resulta especialmente llamativo teniendo en cuenta la historia de Fernandez en Stamford Bridge. Durante sus tres años en Londres, el centrocampista llevó el brazalete de capitán en 57 ocasiones, incluidas 43 apariciones a las órdenes del propio Maresca.
A pesar de la falta de un título oficial, el técnico insiste en que la plantilla está entusiasmada con la llegada del jugador de 25 años. Maresca destacó la ilusión dentro del vestuario al afirmar: "Es un ganador y, cuando formas parte de una plantilla y llega otro jugador ganador, siempre están contentos. Puedo prometerte que en los últimos cuatro o cinco días cuatro o cinco jugadores de la plantilla preguntaban si venía o no, porque quieren que esté con nosotros. Es muy importante que esté con nosotros y estamos 100 % felices por ello".
- AFP
¿Fernandez debutará contra el Coventry?
Aunque el grupo de liderazgo está asentado, se espera que Fernandez desempeñe de inmediato un papel muy importante sobre el terreno de juego. Maresca confirmó que el centrocampista está «listo» para debutar este fin de semana, mientras el City busca mantener su impulso.
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