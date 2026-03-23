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Enzo Fernández insiste en que «no ha habido conversaciones» con el Real Madrid, pero sigue sin aclarar su futuro en el Chelsea
La inestabilidad del Chelsea y el futuro de Fernández
Los rumores sobre el posible fichaje de Fernández por el Real Madrid se intensifican a medida que la temporada del Chelsea se desmorona rápidamente. Desde que sustituyó a Enzo Maresca en enero, Liam Rosenior ha dirigido 19 partidos, convirtiéndose en el séptimo entrenador a las órdenes del cual ha jugado Fernández en solo tres años. Según se informa, esta inestabilidad en el banquillo ha dejado al centrocampista profundamente desilusionado. Además, una pésima racha de cuatro derrotas consecutivas ha ensombrecido gravemente el ambiente en Stamford Bridge. Entre las últimas derrotas abultadas se incluyen una humillante derrota por 5-2 a domicilio y una derrota por 3-0 en casa ante el París Saint-Germain, que culminó con su eliminación de la Liga de Campeones, antes de sufrir una derrota por 3-0 en la Premier League ante el Everton el fin de semana. Los Blues languidecen en sexta posición con 48 puntos, a seis puntos del Aston Villa, cuarto clasificado.
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Aclarando los rumores sobre Madrid
Según un reportaje de AS, Fernández se apresuró a calmar los intensos rumores mediáticos en torno a un posible fichaje por el Santiago Bernabéu. En declaraciones a los periodistas a su llegada al aeropuerto de Ezeiza para incorporarse a la selección argentina, el jugador de 25 años ofreció una respuesta exhaustiva a las especulaciones en curso. Afirmó: «Ahora quedan unos meses para que termine la temporada. ¿El Real Madrid? La verdad es que no hay nada, cero conversaciones. Ahora estamos centrados en el Chelsea, en lo que queda de los últimos partidos. Después del Mundial, ya veremos».
Estancamiento contractual y nuevos agentes
La directiva del Chelsea tenía inicialmente la intención de asegurarse la permanencia a largo plazo del jugador tras su triunfo en el Mundial de Clubes el verano pasado. Su actual contrato, de gran envergadura, no expira hasta finales de junio de 2032. Sin embargo, las negociaciones para renovar el contrato se han estancado por completo. Para añadir más intriga a su incierta situación, recientemente se ha asociado con una nueva agencia de representación, The Elegant Game, dirigida por Javier Pastore y Matías Toranzo. Este cambio estratégico no ha hecho más que intensificar el interés de los clubes de élite europeos, incluido el París Saint-Germain.
- Adrian Dennis / AFP
El encanto de la capital española
Aunque su prioridad inmediata es afrontar los tres últimos meses de la temporada nacional y defender el título mundial de Argentina en el próximo Mundial, el atractivo de la capital española se cierne sobre él. Los informes sugieren que su máxima ambición es consolidar un legado legendario en el Bernabéu. Ya es un visitante habitual de la ciudad durante su tiempo libre. Al afirmar explícitamente que su futuro se reevaluará tras el torneo de verano, ha puesto efectivamente al equipo de la Premier League en alerta máxima. Ahora se enfrentan a una batalla monumental para convencer a su preciado activo de que se quede.