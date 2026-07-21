Enzo Fernández emite un emotivo comunicado tras la tarjeta roja recibida en la derrota de Argentina ante España en la final del Mundial

La estrella del Chelsea agradeció a los aficionados que siguieron al equipo de Lionel Scaloni durante el torneo y subrayó que su apoyo fue fundamental para la plantilla.

«Quiero dar las gracias a todos los aficionados argentinos», añadió. «Gracias por estar siempre ahí, por apoyarnos en cada partido, por vuestro cariño, vuestro apoyo incondicional y por hacernos sentir como en casa en cualquier parte del mundo».

Fernández concluyó: «Vestir la camiseta de mi país es el mayor honor de mi carrera, y seguiré dándolo todo cada vez que tenga la oportunidad de defenderla».