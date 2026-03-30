Enzo Fernández da una pista importante sobre su posible fichaje por el Real Madrid, mientras que la estrella del Chelsea concede una entrevista reveladora a un youtuber

Aunque Fernández se mantiene hermético respecto a cualquier contacto oficial por parte del Bernabéu, se ha mostrado sorprendentemente abierto sobre su trayectoria profesional a largo plazo y un posible regreso a Sudamérica. El campeón del Mundial aclaró: «Volveré al River, pero no para retirarme; quiero volver mientras siga en mi mejor momento».

Anteriormente ya se había pronunciado sobre los rumores que le vinculaban con el Madrid, insistiendo en que «no se habían producido conversaciones». Dijo: «¿El Real Madrid? Sinceramente, nada, cero conversaciones. Ahora mismo estamos centrados en el Chelsea y en los partidos que nos quedan. Después del Mundial, ya veremos».